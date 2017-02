Tesla Model 3, la produzione inizierà a luglio

Filippo Vendrame,

La Tesla Model 3, il modello più “economico” del noto produttore di auto elettriche a guida autonoma, entrerà ufficialmente in produzione a partire dal prossimo luglio. L’annuncio arriva direttamente dalla società che ha condiviso, contestualmente, anche i dati finanziari del Q4 che ha visto una produzione di ben 24,882 vetture. Anche se la produzione della Model 3 inizierà a luglio, il raggiungimento del pieno regime produttivo richiederà due mesi e si raggiungerà solamente a settembre.

Nel Q4 del 2017, Tesla si aspetta di raggiungere una produzione di 5 mila Model 3 a settimana per arrivare, progressivamente, a 10 mila unità prodotte a settimana nel 2018. Per quanto riguarda le recenti indiscrezioni su di un primo lotto di auto prodotto a scopo di test, la società di Elon Musk ha evidenziato che i primi risultati dei crash test sono stati positivi. Tesla evidenzia, anche, che la realizzazione della nuova catena di montaggio in cui saranno prodotte le Model 3 è in fase avanzata di costruzione. La società deve, infatti, entrare a pieno regime il prima possibile visto che deve soddisfare quanto prima le oltre 400 mila prenotazione della Model 3.

Anche se la Model 3 è ancora lontana, Tesla è molto contenta dei risultati delle vendite delle Tesla Model S e Tesla Model X. Nel Q4, le vendite combinate dei due modelli sono state superiori del 49% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un tale risultato è stato, probabilmente, spinto dalla decisione di Tesla di mettere i Supercharger a pagamento per le auto prodotte dal 2017. Una scelta che ha spinto molti interessati a comprare le auto prima di questa scadenza.

Tesla si è rifiutata di fare delle stime sulle vendite per il 2017 delle nuove Model 3 ma appare evidente che siamo molto vicini al debutto di questo nuovo modello di auto che dovrebbe rendere più accessibile l’auto elettrica a guida autonoma. Le Model 3 saranno in vendita, infatti, a partire da 35 mila dollari. Le precise configurazioni ed i costi reali dell’auto con gli accessori dovrebbero essere svelati a breve quando Tesla mostrerà il design definitivo dell’auto.