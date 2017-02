Windows 10, arriva Focused Inbox nell’app Posta

Filippo Vendrame,

Microsoft ha aggiornato la sua applicazione Posta e Calendario per Windows 10 con alcune funzionalità già presenti nella variante dell’app per dispositivi mobile. La più grande novità è l’introduzione ufficiale dell’opzione Focused Inbox all’interno del client di posta elettronica, una caratteristica che prima di oggi era disponibile solo per Outlook per piattaforme iOS ed Android.

Focused Inbox o “Posta in arrivo evidenziata” è quella funzionalità di Outlook che ordina le email in modo intelligente, permettendo di concentrarsi su ciò che realmente conta. Inserisce infatti le email più importanti nella scheda “Evidenziata” e le altre nella scheda “Altra”. Posta in arrivo evidenziata funziona in tutti gli account email, sia personali che professionali. Microsoft ha anche introdotto le menzioni nell’applicazione Posta di Windows 10. Sarà sufficiente utilizzare il simbolo @ nel corpo della mail per richiamare in automatico una lista di contatti frequenti. La menzione farà apparire automaticamente il contatto nell’elenco dei destinatari della mail, se non presente.

Per quanto riguarda le novità concernenti il Calendario, Microsoft ha aggiunto i colori nelle categorie, i calendari interessanti ed il supporto alla prenotazione di un viaggio ed alla consegna di un pacco. I colori nelle categorie, in particolare, permetteranno di contrassegnare più facilmente gli eventi in base ai colori rendendo la loro individuazione più semplice.

I calendari interessanti riguardano appuntamenti specifici come gli eventi sportivi, spettacoli televisivi ed altro. Tuttavia, la più utile novità per l’app Calendario è sicuramente quella che permette di visualizzare i dettagli della prenotazione di un viaggio e quelli della consegna di un pacco. Tra le novità minori del Calendario arriva, anche, la possibilità di aggiungere Skype per i meeting online.

Tutte queste novità per l’app Posta e Calendario son in fase di rollout ed arriveranno attraverso un update dell’app nel Windows Store.