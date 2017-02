ASUS ZenFone Live, tutti belli in tempo reale

Luca Colantuoni,

In attesa dei ZenFone 4 che dovrebbero essere annunciati al Computex di Taipei, ASUS ha presentato lo ZenFone Live, un modello di fascia bassa con alcune interessanti caratteristiche, tra cui il telaio in alluminio e la tecnologia che migliora in tempo reale i difetti della pelle durante i live streaming. Il produttore taiwanese ha curato anche la sezione audio per offrire un’esperienza sonora di elevata qualità. Al momento non ci sono informazioni sull’eventuale distribuzione nel nostro paese.

ASUS sottolinea che lo ZenFone Live è il primo smartphone al mondo con tecnologia “real time beautification“. Grazie all’applicazione BeautyLive, macchie, rughe e altri difetti della pelle vengono eliminati in tempo reale durante le dirette su Facebook, YouTube e altri servizi di live streaming. Nella parte inferiore della schermata viene mostrata una scala da 1 a 10 che consente di impostare il livello di “abbellimento”. Lo smartphone integra inoltre due microfoni MEMS che rilevano ed eliminano automaticamente i rumori di fondo, enfatizzando le frequenze della voce.

Lo ZenFone Live possiede uno schermo IPS 2.5D da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core Snapdragon 410, 2 GB di RAM e 16/32 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.0, autofocus e flash LED, mentre per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 5 megapixel con apertura f/2.2, obiettivo grandangolare (82 gradi) e flash LED.

Galleria di immagini: ASUS ZenFone Live, immagini dello smartphone

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE con supporto dual SIM. La batteria ha una capacità di 2.650 mAh. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow con interfaccia ZenUI 3.0. Lo ZenFone Live sarà disponibile in tre colori: Shimmer Gold, Rose Pink e Navy Black. ASUS non ha comunicato prezzi e data di lancio sul mercato.