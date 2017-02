Huawei Watch 2 e Huawei P10, immagini ufficiali

Luca Colantuoni,

Mancano poche ore alla manifestazione spagnola che vedrà la partecipazione dei principali produttori mondiali di dispositivi elettronici. Uno degli eventi più attesi del Mobile World Congress 2017 è quello organizzato da Huawei per domenica pomeriggio. L’azienda cinese presenterà i due smartphone P10 e P10 Plus, di cui sono già trapelate diverse informazioni, insieme al nuovo Watch 2. Il noto leaker Evan Blass ha ottenuto le immagini ufficiali del P10 e dello smartwatch basato su Android Wear 2.0.

Huawei Watch 2 (nome in codice Leo) possiede un design piuttosto differente rispetto al precedente modello. Lo smartwatch è indirizzato principalmente agli utenti che praticano attività all’aperto, quindi il produttore cinese ha realizzato un orologio digitale con un look più sportivo. Dalle immagini si possono notare il telaio rugged, che permetterà di indossare il gadget anche sotto la pioggia, il cinturino in gomma e due pulsanti sul lato destro. Il cinturino può essere sganciato per accedere allo slot nano SIM. Il Watch 2 integra dunque un chip LTE e funziona in maniera autonoma, senza l’abbinamento allo smartphone. Tale caratteristica lo metterà in diretta competizione con il recente LG Watch Sport. I colori previsti sono nero, arancione e grigio.

L’immagine del P10 conferma invece l’uso di uno schermo “flat” con leggere curvature ai lati (il P10 Plus sarà probabilmente dual edge). Lo smartphone dovrebbe avere un display da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e integrare un processore octa core Kirin 960, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. La peculiarità del P10 (e del P10 Plus) è la doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottica Leica Summarit H 1:2.0/27 ASPH, autofocus laser e flash dual LED. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel.

Huawei ha deciso di spostare il lettore di impronte digitali dalla parte posteriore a quella frontale, la posizione scelta per il P9. L’accesso al sensore biometrico è quindi facilitato nel caso in cui lo smartphone viene appoggiato su un tavolo. Il sistema operativo è ovviamente Android 7.0 Nougat, personalizzato con l’interfaccia EMUI 5.1.