Samsonite e Vodafone, i bagagli non si perderanno

Perdere il proprio bagaglio durante un viaggio è la cosa più spiacevole che possa accadere, soprattutto se la meta è una meritata vacanza. Samsonite che da oltre 100 anni realizza prodotti per il viaggio vuole venire in soccorso a tutte le persone che perdono i loro bagagli con una soluzione ad alto tasso di innovazione e di tecnologia. Un passo importante in questo processo è la collaborazione con le principali aziende di tecnologia. Ecco perché Samsonite sta sperimentando una nuova tecnologia basata su batterie a lunga durata denominata Narrowband-IoT (NB-IoT) con Vodafone, come opzione aggiuntiva per la soluzione Track & Go.

Il dispositivo Track & Go può essere inserito nella borsa da viaggio o da lavoro, e può facilmente e privatamente essere monitorato dal suo proprietario. Insieme a Vodafone, Samsonite è entusiasta dei vantaggi che questo sistema può portare. Questa tecnologia permette di realizzare una nuova generazione di dispositivi telemetrici, meno invasivi e più efficienti, che, utilizzando meno energia, possono ospitare batterie più piccole ma di lunga durata. La soluzione Track & Go si basa su 2 principi: alert di prossimità e geolocalizzazione.

Grazie all’alert di prossimità, gli utenti riceveranno immediatamente una notifica sullo smartphone, qualora la loro borsa si trovi fuori dalla loro portata. Questo permetterà di lasciare nella massima tranquillità i bagagli nel vano dedicato, per godersi il viaggio senza stress come, per esempio, durante gli spostamenti in treno. Nel caso in cui la borsa vada persa, gli utenti saranno in grado di localizzare la sua posizione in tempo reale e visualizzare i recapiti necessari per recuperare, se possibile, i loro beni.

Il dispositivo Track & Go di Samsonite e di Vodafone sarà in esposizione al Mobile World Congress 2017 di Barcellona