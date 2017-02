Samsung Galaxy S8, ecco le specifiche ufficiali

Luca Colantuoni,

Come era prevedibile, dopo la pubblicazione delle specifiche del Galaxy S8+ avvenuta ieri, un’altra fonte abbastanza affidabile ha scoperto le specifiche del Galaxy S8, che gli utenti troveranno stampate sulla confezione dello smartphone. La principale (e forse unica) differenza tra i due modelli è la diagonale dello schermo. Arrivano intanto dalla Corea del Sud conferme sulla data di lancio dei nuovi top di gamma.

Il Galaxy S8 possiede dunque un display Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+. Considerando che gli angoli sono arrotondati, la diagonale effettiva misura 5,6 pollici. Samsung ha tuttavia mantenuto dimensioni complessive simili a quelle del Galaxy S7, in quanto le cornici (superiore e inferiore) hanno uno spessore molto ridotto, i pulsanti capacitivi sono stati sostituiti da pulsanti on-screen e il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro, alla destra della fotocamera. Come il modello Plus, anche il Galaxy S8 ha ricevuto la certificazione IP68, per cui può resistere all’acqua e alla polvere.

Nell’elenco delle specifiche non compare il nome del processore, ma è certa la presenza dello Snapdragon 835 per le unità vendute negli Stati Uniti e del recente Exynos 8895 nelle unità che verranno distribuite nel resto del mondo. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore Dual Pixel da 12 megapixel, fotocamera frontale da 8 megapixel, scanner dell’iride, connettività LTE e batteria con supporto alla ricarica wireless.

Gli utenti troveranno nella confezione anche gli auricolari “tuned by AKG”. Un dirigente di un operatore telefonico coreano ha svelato che l’annuncio dei due Galaxy S8 è previsto per il 29 marzo, mentre la distribuzione internazionale inizierà il 21 aprile. Le date scelte da LG per la presentazione e l’arrivo sul mercato del suo G6 sono invece 26 febbraio e 10 marzo.