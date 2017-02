Sony: lettori Blu-Ray 4K e soundbar Dolby Atmos

Cristiano Ghidotti,

La linea di prodotti audio e video di Sony si amplia con l’arrivo di un lettore Blu-ray 4K, una soundbar con sistema di decodifica Dolby Atmos e un sintoamplificatore compatibile con il formato DTS:X. È l’offerta del produttore giapponese per chi non vuol scendere a compromessi in termini di qualità nella fruizione dei contenuti multimediali in ambito domestico.

Lettore Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800

Il lettore Blu-ray 4K Ultra HD UBP-X800 offre il pieno supporto alla riproduzione dei dischi in formato Ultra HD. Progettato in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, assicura un’esperienza di visione in linea a quella immaginata dal regista. A questo si unisce l’ascolto di audio in alta risoluzione (fino a 192 kHz/24 bit di frequenza e DSD fino a 11,2 MHzi) da qualsiasi fonte, con il sistema DSEE HX che effettua l’upscaling della frequenza di campionamento per ripristinare le informazioni anche nei file compressi (ad esempio gli MP3), ottenendo così una maggiore fedeltà e una gamma dinamica più ampia.

Nulla è stato lasciato al caso, come dimostra anche l’impiego di due uscite HDMI distinte: una per l’invio del segnale video, l’altra per l’audio. In questo modo si eliminano le interferenze elettriche. Il tutto all’interno del design Frame and Beam del telaio che riduce al minimo le vibrazioni meccaniche.

Non mancano poi la tecnologia di conversione Precision Drive HD sviluppata da Sony per assicurare prestazioni uniformi indipendentemente dal supporto utilizzato (DVD-Video, DVD-Audio, CD, Super Audio CD, Blu-ray 3D, BD-ROM, USB ecc.), una serie di codec per il 4K dei servizi come Netflix e il modulo Bluetooth per lo streaming audio dai dispositivi mobile in modalità wireless. L’arrivo sul mercato italiano è fissato per la primavera.

Soundbar HT-ST5000

La soundbar HT-ST5000 adotta il sistema Dolby Atmos per assicurare un’esperienza tridimensionale nell’ascolto. Nasce dall’esigenza di disporre di un audio multicanale senza l’ingombro dei cavi. Alle estremità sono posizionati speaker che espandono il suono verso l’alto, trasmettendo un audio a 7.1.2 canali. A questi si combinano quelli coassiali ad alta risoluzione, con driver woofer e tweeter separati nella stessa unità. Presente inoltre il supporto alla tecnologia Chromecast e Connect di Spotify, nonché all’interazione con i dispositivi mobile tramite Bluetooth e NFC. Purtroppo, al momento, non è prevista la commercializzazione in Italia.

Sintoamplificatore AV STR-DN1080

Infine, il sintoamplificatore AV STR-DN1080 ricrea l’atmosfera del cinema in salotto. Offre audio in alta risoluzione, DSD nativa, Dolby Atmos e DTS:X, supportando inoltre il pass-through e l’upscaling 4K HDR. Un dispositivo nato per un’esperienza di ascolto in surround 3D o object-based. Particolarmente interessante l’impostazione Phantom Surround Back che aggiunge due speaker posteriori virtuali per offrire la sensazione di un suono a 7.1.2 canali attraverso una configurazione 5.2.1.

Sono presenti sei ingressi e due uscite HDMI (compatibili standard HDCP 2.2 e 4K 60P 4:4:4iii), supporta la trasmissione a gamma cromatica BT.2020, offre porte USB, Bluetooth, Chromecast integrato, Spotify Connect e collegamento wireless multi-room. Arriverà sul mercato in primavera.