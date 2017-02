MWC 2017: BlackBerry KEYone con tastiera QWERTY

Luca Colantuoni,

Il nuovo smartphone del produttore canadese, noto con il nome in codice Mercury e mostrato in anteprima al CES di Las Vegas, è stato presentato ufficialmente al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il BlackBerry KEYone è il primo dispositivo nato in seguito all’accordo di licensing con TCL Communication. Caratteristica distintiva del nuovo modello è la tastiera fisica QWERTY.

Il BlackBerry KEYone possiede un telaio in alluminio anodizzato e uno schermo IPS da 4,5 pollici con risoluzione di 1620×1080 pixel e rapporto di aspetto 3:2, protetto dal Gorilla Glass 4. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS e LTE. La batteria da 3.505 mAh supporta la tecnologia Quick Charge 3.0 e può essere ricaricata fino al 50% in 36 minuti, sfruttando la porta USB 3.1 Type-C.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Sony IMX378 da 12 megapixel con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase (PDAF) e flash dual LED, in grado di registrare video 4K a 30 fps. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con obiettivo grandangolare (84 gradi). Il bundle di sensori include accelerometro, giroscopio, bussola, prossimità e luce ambientale.

Galleria di immagini: BlackBerry KEYone, immagini dello smartphone

La tastiera fisica supporta il “flick typing”, quindi è possibile usare le gesture touch per velocizzare la digitazione, utilizzando l’ottima tecnologia predittiva di BlackBerry. La tastiera può essere inoltre programmata per lanciare fino a 52 applicazioni, assegnando ad esempio il tasto “I” ad Instagram o il tasto “M” a Google Maps. Il KEYone è il primo smartphone che integra il lettore di impronte digitali nella barra spaziatrice della tastiera.

Il sistema operativo installato è Android 7.1 Nougat. Oltre alle app Google, l’utente troverà tutte le popolari app BlackBerry, tra cui BlackBerry Hub, BlackBerry Messenger e DTEK. Lo smartphone sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal mese di aprile. Il prezzo è 599 euro.