MWC 2017: Huawei P10, P10 Plus e Watch 2

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Huawei si consacra definitivamente come uno dei top player del settore della telefonia mobile annunciando i nuovi smartphone Huawei P10 e Huawei P10 Plus realizzati in collaborazione con Leica e i nuovi smartwatch Huawei Watch 2. I nuovi smartphone sono due prodotti nati come naturale evoluzione degli apprezzati Huawei P9 e Huawei P9 Plus del 2016. L’azienda cinese ha lavorato moltissimo per ottimizzare le dimensioni dei suoi nuovi prodotti. Lo spessore, per esempio, è di meno di 7 millimetri.

Molto interessante il posizionamento del nuovo tasto Home collocato sul lato frontale della scocca. Grande cura anche nei materiali con l’utilizzo di materiali nobili come l’alluminio che donano un aspetto decisamente premium sia all’Huawei P10 che all’Huawei P10 Plus. Grande lavoro è stato fatto anche sul display, che è stato ottimizzato per offrire colori più vividi e reali. Huawei P10 dispone di uno schermo IPS-NEO da 5.1 pollici con risoluzione Full HD, mentre la variante Plus da 5,5 pollici con risoluzione QHD.

Entrambi di dispositivi saranno dotati del nuovo processore proprietario Kirin 960 (4x A73, 4x A53) con GPU Mali G71 MP8. Huawei P10 disporrà, inoltre, di 4GB di memoria con 64GB di storage. Huawei P10 Plus disporrà di 4/6GB con 64/128GB di flash storage. Per entrambi i modelli è disponibile l’espansione per le memorie MicroSD. I dispositivi di Huawei dispongono di una soluzione di ottimizzazione della memoria interna che impedisce al telefono di rallentare quando si riempie di contenuti.

Sul fronte connettività, Huawei P10/P10 Plus dispongono del supporto al 4.5G (4 antenne con tecnologia 4×4 MIMO). Batteria da 3200 mAh per P10 e da 3750 mAh per P10 Plus, entrambe con supporto alla ricarica rapida.

Ovviamente non mancano tutti quei sensori e supporti oggi immancabili come LTE, WiFi, USB Type-C, NFC e Bluetooth. Ma il pezzo forte di Huawei P10 e Huawei P10 Plus è, ovviamente, il reparto fotografico realizzato in collaborazione con Leica.

Posteriormente, infatti, trova posto una doppia ottica. La prima con sensore da 12 MP (apertura f/1.8) e la seconda con sensore da 20MP (bianco e nero). Anteriormente, invece, trova posto un’ottica con sensore da 8MP, per i selfie, con apertura f/1.9. Durante la presentazione, Huawei ha puntato il dito sulle potenzialità del reparto fotografico dei suoi nuovi prodotti mostrando molti esempi di quello che potranno fare gli utenti.

Dal punto di vista software, entrambi i nuovi dispositivi di Huawei dispongono di Android 7.0 Nougat con la nuova interfaccia proprietaria Huawei Emotion UI 5.1.

Huawei P10 e P10 Plus saranno disponibili in moltissime colorazioni differenti. Disponibili ad inizio di marzo anche in Italia a 649 euro (Huawei P10), 699 euro (P10 Plus con 4GB/64GB) e 799 euro (P10 Plus 6GB/128GB).

Huawei Watch 2

A Barcellona, Huawei ha annunciato anche la nuova generazione di smartwatch Huawei Watch 2 con piattaforma Android Wear 2.0. Due le declinazioni disponibili: “Classic” e “Sport”. Entrambe le varianti dispongono di un hardware identico. Il display, circolare, offre una diagonale da 1,2 pollici con risoluzione 390×390 pixel. Il display è protetto da un vetro Gorilla Glass 3. Cuore del dispositivo il processore Snapdragon Wear 2100 con 768MB di RAM e 2GB di flash storage. Presenti anche sensori e supporti come GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth e LTE (opzionale). Huawei Watch 2 dispone di una batteria da 420mAh.

Certificati IP68, resistono sino a 1.5 metri profondità per 30 minuti. Disponibili a partire da marzo anche in Italia a partire da 329 euro nella variante solo WiFi (379 euro quella 4G e 399 euro la Classic) nei colori black, orange e speckled gray.