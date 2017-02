MWC 2017: LG G6, un grande schermo in una mano

Filippo Vendrame,

Dal palcoscenico del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, LG lancia la sfida a Samsung con il nuovo ed innovativo phablet LG G6. LG punta molto su questo prodotto per rilanciare la sua immagine nel settore mobile dopo un anno un pò sottotono a causa dello scarso successo dell’LG G5. LG, dunque, mette da parte l’innovativo ma forse poco compreso sistema modulare per un device più “tradizionale” ma allo stesso tempo estremamente innovativo ed interessante.

Per realizzare il nuovo LG G6, infatti, LG ha voluto ascoltare i consumatori realizzando un phablet che rispondesse alle loro necessità ed alle loro richieste. Il baricentro del nuovo LG G6 è il suo grande schermo che è stato adattato per poter stare, comunque, comodamente nel palmo della mano grazie ad una sapiente riduzione delle dimensioni del dispositivo stesso. LG G6 va, dunque, nelle direzione di offrire uno schermo adatto a proporre agli utenti un’eccellente esperienza d’uso nella fruizione di contenuti multimediali senza, però che questo pregiudichi le dimensioni del device.

Schermo che introduce anche il nuovo concetto di Univision. Il display dell’LG G6 dispone di aspect ratio da 18:9 che dovrebbe consentire una visione più naturale dei filmati. Che LG abbia voluto dedicare molta attenzione al display che rappresenta la vera innovazione dell’LG G6 lo si nota anche dall’introduzione dei supporti a Dolby Vision e all’HDR 10. Netflix ed Amazon Video saranno i primi servizi di Internet TV ad offrire contenuti ottimizzati per il Dolby Vision e per l’LG G6.

Grazie al nuovo formato del display, LG ha rivisto anche l’interfaccia utente (LG UX 6.0) ottimizzandola per l’aspect ratio da 18:9 che permette di sfruttare meglio lo spazio a disposizione. L’interfaccia, infatti, è stata studiata appositamente per migliorare le possibilità d’interazione degli utenti.

LG ha sottolineato di aver lavorato molto sull’ergonomia dell’LG G6 per renderlo gestibile anche con una sola mano. La scelta di puntare su un design “flat” è perchè garantisce un’ergonomia migliore e senza compromessi. LG G6 garantisce, dunque, un ottimo grip in mano ed un’ottima usabilità.

LG G6 sarà disponibile in tre colorazioni. LG ha scelto materiali pregiati per il suo nuovo top di gamma. Il retro della scocca, per esempio, è protetto da vetro Gorilla Glass 5. Per garantire un corretto raffreddamento del processore e della batteria da 3300 mAh, LG ha scelto un raffinato sistema di dissipazione del calore. LG G6 è, inoltre, resistente all’acqua ed alla polvere e risulta, dunque, certificato IP68.

LG G6 non può non disporre di un suo assistente digitale ed adotta, infatti, Google Assistant che però ancora non parlerà tutte le lingue. L’assistente di Google, visto all’interno degli smartphone Pixel di Big G, debutterà pubblicamente in USA, Australia, Canada e Regno Unito (lingua inglese) e poi in Germania (lingua tedesca). Il prossimo anno arriverà il supporto a più lingue. Al momento, dunque, l’Italia rimane esclusa.

LG G6 dispone del processore Qualcomm Snapdragon 821, la scelta migliore per offrire la miglior esperienza d’uso agli utenti. Molto curato anche il comparto multimediale. Posteriormente trova posto una doppia fotocamera da 13MP con un angolo di visione sino a 125 gradi (apertura di f/1.8 la prima, f/2.4 la seconda. Non manca anche un sistema di stabilizzazione. Frontalmente, invece, per i selfie, una fotocamera da 5MP (apertura f/2.2) che dispone anche di una funzione wide in grado di ampliare l’angolo di visione sino a 100 gradi (82 grado l’angolo di visione normale).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche complete, l’innovativo display dell’LG G6 dispone di una diagonale da 5.7 pollici con risoluzione QHD+ (2880×1440 pixel per 564ppi). 4GB la memoria RAM e 32GB lo spazio per lo storage (espandibile). Presente il sensore per le impronte collocato posteriormente. Non mancano LTE, Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, Bluetooth, USB Type-C 2.0 e tutti i sensori e supporti oggi immancabili. Dimensioni e peso: 148,9×71,9×7,9mm per 163 grammi. Sistema operativo Android Nougat. Da evidenziare la presenza del tanto amato jack per le cuffie.