MWC 2017: Nokia is back

Filippo Vendrame,

Nokia torna protagonista al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Alla fiera spagnola, l’azienda finlandese era molto attesa dai fan di questo brand perchè attendevano con trepidazione il lancio dei primi smartphone della nuova era della società sul mercato internazionale dopo il debutto di Nokia 6 sul territorio cinese. Attesa che ha ripagato i più grandi supporter dell’azienda finlandese perchè Nokia ha annunciato il debutto di Nokia 6 (versione internazionale), Nokia 5 e Nokia 3. Inoltre, la società ha portato una gradita sorpresa e cioè un rivisitazione in chiave moderna del glorioso e mai dimenticato Nokia 3310.

Nokia 6 non è una sorpresa perchè di un suo debutto internazionale si parlava da tempo. Non ci sono differenze tecniche per quanto riguarda le specifiche tecniche già viste durante il suo debutto sul mercato cinese. Dunque, schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 430, 4GB di RAM e 64GB di memoria flash, sensore posteriore da 16MP con apertura f/2.0, sensore anteriore da 8MP con apertura f/2.0, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4 e batteria da 3.000 mAh. Sistema operativo Android 7.0 Nougat.

Prezzi di 229 euro, 299 euro per una speciale versione nera. Arriverà entro il Q2 2017. Nokia 5 è, invece, uno smartphone robusto, realizzato in alluminio con un design con bordi curvi. Dal punto di vista tecnico è sostanzialmente identico al fratello maggiore Nokia 6 con la differenza di possedere uno schermo più compatto da 5,2 pollici. Quattro le colorazioni disponibili (nero, argento, rame e blu temperato.), per un prezzo davvero interessante di 199 euro. Disponibilità sempre nel Q2 2017.

Nokia 3, è, invece, il più piccolo dei nuovi smartphone Android della casa finlandese. Disporrà di una fotocamera anteriore da 8MP e costerà solo 139 euro. Avrà un display da 5 pollici HD e sarà disponibile sempre entro il Q2 2017.

Infine, Nokia ha mostrato al rivisitazione in chiave moderna del Nokia 3310. Dispone di ben 22 ore di autonomia ed integra il mai dimenticavo gioco Snake che approda anche su Facebook Messenger. Trattasi di un “feature phone” che sarà venduto ad un prezzo davvero popolare. Rispetto al modello storico, questo dispone di un display a colori e di una fotocamera da 2MP. Arriverà sempre nel Q2 2017 a 49 euro.

Tutti i nuovi telefonia di Nokia, si ricorda, sono costruiti da HMD Global. All’interno del Keynote di Nokia alla feria di Barcellona sono stati fatti degli accenni anche al 5G ed a nuove soluzioni per il digital health.