MWC 2017, Samsung Galaxy Tab S3, Book e Gear VR

Filippo Vendrame,

Samsung, dal palcoscenico del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, anche se orfano del Galaxy S8 ha comunque messo molta carne al fuoco annunciando il nuovo tablet pc Samsung Galaxy Tab S3, due tablet Windows 10 Samsung Galaxy Book ed il nuovo visore per la realtà aumentata Gear VR. Il nuovo tablet pc Android è dedicato ad un’utenza matura strizzando l’occhio alla produttività. Come anticipato da molte recenti indiscrezioni, infatti, il Galaxy Tab S3 dispone anche della S-Pen, un pennino in grado di poter interagire sullo schermo per prendere appunti e disegnare. Il tablet, inoltre, dispone di una tastiera magnetica che è possibile utilizzare per scrivere lunghi testi, utilissima per creare, per esempio, documenti di lavoro.

Dal punto di vista tecnico, il Samsung Galaxy Tab S3 dispone di un display da 9,7 pollici con risoluzione QXGA (2.048 x 1.532 pixel). Inoltre, primo della sua categoria offre il supporto alla tecnologia HDR. Nona mancano, nemmeno, 4 speaker ottimizzati nella riproduzione sonora da HARMAN. Cuore di questo tablet pc il processore Qualcomm Snapdragon 820 abbinato a 4GB di memoria RAM. Lo spazio per lo storage è di 32GB espandibile attraverso memorie microSD. Nonostante trattasi di un tablet pc, l’impianto multimediale è stato curato con attenzione. Posteriormente trova posto una fotocamera da 13 MP con autofocus e LED Flash. Frontalmente, per le videochiamate più che per i selfie, Samsung ha inserito un sensore da 5MP.

La batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida dovrebbe garantire una buona autonomia. Non mancano poi sensori e supporti come Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, sensore per le impronte digitali e USB Type-C. Sarà disponibile anche una variante con LTE. Dal punto di vista software Samsung Galaxy S3 dispone di Android 7.0 Nougat con interfaccia Grace UI.

Dovrebbe arrivare verso fine di marzo a 799 euro nella versione LTE.

Samsung Galaxy Book

Spazio anche ai tablet Windows 10 che Samsung propone in due versioni, una con schermo da 10.6 pollici ed una seconda con display da 12 pollici. La versione più piccola dispone, dunque, di uno schermo da 10,6 pollici TFT FHD (1920 x 1280 pixel) con processore Intel Core m3, 4GB di RAM e 64/128GB di storage, fotocamera anteriore da 5MP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth, GPS, USB Type-C e 10 ore di autonomia. Disponibile anche in versione LTE.

Il fratello maggiore del Samsung Galaxy Book dispone di un display da 12 pollici Super AMOLED FHD (2160 x 1440 pixel), processore Intel Core i5, 4GB di RAM + 128GB di flash storage oppure 8GB di RAM + 256GB di storage, fotocamera posteriore da 13MP e anteriore da 5MP, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2X2 MIMO, Bluetooth, USB Type-C, GPS e 10,5 ore di autonomia. Versione LTE opzionale.

Entrambe le declinazioni dei Samsung Galaxy Book saranno dotate di tastiera e di S-Pen. Nessuna menzione su prezzi e disponibilità.

Samsung Gear VR

Samsung ha rinnovato il suo visore per la realtà virtuale Gear VR. La novità principale è l’arrivo di un controller Bluetooth che permetterà di interagire con facilità all’interno degli ambienti digitali. Il nuovo visore è stato ottimizzato anche per ridurre il motion sickness che causa la fastidiosa nausea utilizzando questo generi di visori. Gear VR integra lenti da 42 mm, con campo visivo da 101 gradi e correzione della distorsione avanzata. Il nuovo Samsung Gear VR è compatibile con Galaxy S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6 ed S6 edge. Tuttavia, dispone della porta USB Type-C che se anche non dichiarato garantirà la compatibilità con il prossimo Galaxy S8.

Non comunicati prezzi e disponibilità.

Samsung Galaxy S8

A margine dell’evento, Samsung conferma che la presentazione del Galaxy S8 si terrà il prossimo 29 marzo, come volevano tutte le più recenti indiscrezioni.