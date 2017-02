MWC 2017: Alcatel U5, A3 e A5 LED

Luca Colantuoni,

Il BlackBerry KEYone non è l’unico smartphone presentato da TCL Communication al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Il produttore cinese ha svelato altri tre dispositivi con marchio Alcatel, uno di fascia media e due di fascia bassa. Il più interessante è il nuovo Alcatel A5 LED caratterizzato da una cover posteriore ricoperta da LED colorati. Alcatel A3 e U5 sono invece modelli economici con schermo da 5 pollici.

Alcatel A5 LED

Anche se non dichiarato ufficialmente, il nuovo Alcatel A5 LED è il primo smartphone modulare del produttore cinese. La cover posteriore può essere rimossa e sostituita da alcuni “moduli”, il più interessante dei quali è un pannello con LED colorati che possono essere personalizzati in base all’evento o all’app in esecuzione. È possibile, ad esempio, mostrare colori differenti per chiamate, messaggi o notifiche dai social network, usare Color Catcher per “assorbire” i colori dalle immagini o creare uno show di luci LED a ritmo di musica. Altri due moduli sono gli altoparlanti stereo e la batteria aggiuntiva.

Lo smartphone possiede uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore octa core MediaTek a 1,5 GHz, 2 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 8 e 5 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. La batteria ha una capacità di 2.800 mAh, mentre il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow. A5 LED sarà disponibile dal mese di maggio a 249,00 euro. Oltre alla cover LED Metallic Black, nella confezione sarà presente la cover Metallic Silver.

Alcatel A3

Alcatel A3 possiede una cornice in metallo e uno schermo da 5 pollici con risoluzione HD. La dotazione hardware comprende un processore quad core MediaTek a 1,25 GHz, 1,5 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le fotocamere hanno una risoluzione di 13 e 5 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 2.460 mAh. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow. Sul retro è presente un lettore di impronte digitali. Alcatel A3 sarà disponibile in due colori (Prime Black e Pure White) dal mese di maggio a 159,00 euro.

Alcatel U5

Alcatel U5 possiede invece uno schermo HD da 5 pollici e integra un processore quad core MediaTek a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 8 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le fotocamere hanno una risoluzione di 8 e 5 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 2.200 mAh. La connettività è garantita dai chip WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE. Il sistema operativo è Android 6.0 Marshmallow. Lo smartphone sarà disponibile in due colori (Volcano Black/Cocoa Gray e Volcano Black/Sharp Blue) dal mese di aprile al prezzo di 99,90 euro.