MWC 2017: HP Pro X2, l’ibrido per i Millennials

Marco Grigis,

HP non manca l’appuntamento con il Mobile World Congress 2017 e, per aiutare i professionisti sempre in movimento, lancia il nuovo ibrido Pro X2 612 G2: un laptop dotato di tastiera rimovibile, che può quindi divenire un pratico tablet all’occorrenza. Un prodotto dedicato principalmente ai professionisti dell’era moderna, in particolare al popolo dei Millennials, così come la stessa società ha confermato durante la presentazione.

Il nuovo ibrido HP è dotato di tutte le feature utili al professionista, sia che si trovi in ufficio che in viaggio, ad esempio durante conferenze ed eventi. Basato su Windows 10, il laptop vede in dotazione un processore Intel Core i7 (7Y75) abbinato a una GPU integrata Intel Graphics 615, uno schermo da 1.920×1.280 pixel, 8 GB di RAM e un disco SSD da 512 GB, quest’ultimo estraibile. Non è però tutto, perché il dispositivo vede anche il supporto alla connettività LTE, per un ricorso senza intoppi in mobilità, nonché una tastiera completamente rimovibile, per usarlo all’occorrenza come laptop full-feature o pratico tablet.

Così come già accennato, il Pro X2 612 G2 è stato pensato per i professionisti più giovani, in particolare per i Millennials, così come Michael Park, Vice President and General Manager della divisione Mobility e Personal Systems di HP ha specificato dal MWC 2017:

Oggi, più del 60% dei Millennials lavora da più di una location e, entro il 2020, rappresenteranno la maggioranza della forza lavoro. Vogliono dei dispositivi mobile che siano sexy, in grado di assecondare i loro stili di lavoro on-the-go, e necessitano che questi dispositivi siano gestibili e sicuri.

Sono molte le feature aggiuntive, inoltre, che rendono questo ibrido particolarmente appetibile per chi si trova sempre in viaggio. Vi è infatti una stilo Wacom, per tutte le necessità di design, nonché uno stand regolabile da 165 gradi, a cui si aggiunge un solido case protettivo e degli accessori fondamentali quali un dock di ricarica, un hub mobile per gestire la connettività, nonché strumenti ottici per i servizi retail, quali uno scanner ottico abbinato. La resistenza, tra l’altro, è garantita da un vetro Gorilla Glass e da un rating MIL-STD 810G per cadute, polvere, umidità, temperatura e shock funzionali. La possibilità di estrarre il disco SSD, infine, è stata pensata per tutti i professionisti che non possono fare a meno dei loro documenti, anche in caso di riparazione o cambio del dispositivo. I prezzi partono, per il mercato statunitense, da 979 dollari.