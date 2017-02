MWC 2017: Lenovo, 2-in-1 Windows e tablet Android

Filippo Vendrame,

Lenovo, al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, non si è limitata a presentare i nuovi Moto G di quinta generazione perchè ha presentato anche una nuova linea di computer Windows 10 e nuovi tablet pc Android.

Lenovo Miix 320

Miix 320 è un computer 2-in-1 Windows 10 pensato per offrire un sapiente mix tra prestazioni e prezzo. Dal punto di vista tecnico dispone di uno schermo IPS da 10,1 pollici con risoluzione HD o Full HD.

Il processore scelto da Lenovo per il suo Miix 320 è un Intel Atom X5-z8350 abbinato a 2 o a 4GB di memoria RAM ed a 64 o 128 GB di SSD. Dispone anche di due fotocamere, una posteriore da 5MP ed una anteriore da 2MP. Non mancano, ovviamente, tutti i sensori e supporti immancabili per un ibrido di questa categoria come microHDMI, USB 3.0 Type-C, jack per le cuffie, Bluetooth, WiFi e 2 porte USB 2.0. Opzionalmente è possibile disporre anche di una versione dotata di supporto LTE per poter accedere alla rete anche in mobilità. Buona l’autonomia che Lenovo dichiara sino a 10 ore d’utilizzo.

Lenovo Miix 320 sarà disponibile in due versioni, WiFi e LTE con prezzi a partire, rispettivamente, da 269 euro e 399 euro. In vendita da aprile. Nella confezione di vendita è inclusa anche la tastiera. I prezzi non comprendono l’IVA.

Lenovo Yoga 720 e Yoga 520

Gli utenti mobile chiedono prodotti non solo leggeri ma anche potenti per assolvere a diversi compiti anche legati all’intrattenimento. Per soddisfare a 360 gradi le necessità delle persone nascono i nuovi 2-in-1 Lenovo Yoga 720 e Lenovo 520 disponibili nei modelli 13, 14 e 15 pollici.

Il modello Yoga 720 da 15 pollici è il 2-in-1 più potente nella propria categoria ed è dotato dei più recenti processori Intel Core i7 di settima generazione (Kaby lake), di una scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050, della Thunderbolt 3 e di 9 ore di autonomia. Per chi predilige un computer sottile, il modello Lenovo Yoga 720 da 13 pollici presenta solo 14,3 mm di spessore.

Yoga 720 dispone di un display da 15 pollici 4K con 16GB di RAM e disco fisso da 1TB (512GB di SSD). La versione da 13 pollici dispone di un display Full HD. Yoga 520 offre un display da 14 pollici Full HD e scheda grafica Nvidia GeForce 940MX.

Il modello Yoga 720 (13 pollici) sarà disponibile a partire da 999 euro ad aprile 2017. Il modello Yoga 720 (15 pollici) sarà disponibile a 1099 euro ad aprile. Il modello Yoga 520 (14 pollici) sarà disponibile a partire da 599 euro a luglio 2017. I prezzi non comprendono l’IVA.

Lenovo Tab 4

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Lenovo ha anche annunciato i suoi nuovi tablet pc Android “Lenovo Tab 4” declinati in dimensioni da 8 e 10 pollici. I “modelli base” sono i Lenovo Tab 4 con processore Qualcomm Snapdragon 425, 2GB di memoria RAM, fotocamere da 2 e 5MP e Android 7 Nougat. Sono modelli pensati per le famiglie. Per chi cerca qualcosa in più Lenovo ha presentato i Lenovo Tab 4 Plus sempre declinati in formati da 8 e 10 pollici. Realizzati con materiali più pregiati, dispongono di processore Snapdragon 625, sino a 4GB di RAM, sino a 32GB di flash storage ed offrono un display con risoluzione Full HD. Presente anche il sensore per le impronte digitali. LTE opzionale.

Lenovo Tab 4 partiranno da 169 e 179 euro, le varianti Plus da 259 e 299 euro. Arriveranno a maggio. I prezzi non comprendono l’IVA.