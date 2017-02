MWC 2017: Sony Xperia XZ Premium, XA1 e XA1 Ultra

Luca Colantuoni,

Sony ha annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona quattro nuovi dispositivi Android, due top di gamma e due di fascia media. Il protagonista dell’evento è stato il Sony Xperia XZ Premium, primo smartphone al mondo con schermo 4K HDR e primo smartphone al mondo con sensore fotografico “memory stacked”. Quest’ultima tecnologia è presente anche nel Sony Xperia XZs, mentre gli Xperia XA1 e Xperia XA1 Ultra sono caratterizzati da una buona dotazione hardware, tra cui spicca il display edge-to-edge.

Sony Xperia XZ Premium e Xperia XZs

Il nuovo Xperia XZ Premium possiede un telaio in alluminio e i migliori componenti sul mercato, come lo schermo Triluminos da 5,5 pollici con risoluzione 4K (3840×2160 pixel) e supporto per la tecnologia HDR. L’interfaccia, le immagini e i video avranno quindi colori perfetti e dettagli elevati. Alcuni contenuti, ad esempio i giochi, verranno visualizzati a 1080p, ma ciò consentirà di incrementare l’autonomia. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore Exmor RS da 19 megapixel. Il sistema Motion Eye memorizza gli scatti in una memoria DRAM prima della loro elaborazione, consentendo di incrementare la velocità di trasferimento fino a 5 volte rispetto ad altri smartphone. L’utente può inoltre registrare video HD in “super slow motion” a 960 fps. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 megapixel con apertura f/2.0.

La batteria ha una capacità di 3.230 mAh. Grazie alla presenza del modem Snapdragon X16 LTE, la velocità di download può raggiungere 1 Gbps. Sono inoltre presenti la porta USB 3.1 Type-C e il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante di accensione sul lato destro). Il sistema operativo è Android 7.1 Nougat. Xperia XZ Premium sara disponibile in due colori (Luminous Chrome e Deepsea Black) entro la primavera. Sony non ha ancora comunicato il prezzo.

Xperia XZs è una versione compatta del precedente modello. La dotazione hardware comprende uno schermo full HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage e batteria da 2.900 mAh. Le due fotocamere sono identiche a quelle di Xperia XZ Premium. Questo smartphone sarà disponibile dall’inizio di aprile in tre colori: Ice Blue, Warm Silver e Black. Il prezzo è 699,99 dollari.

Sony Xperia XA1 e XA1 Ultra

Gli Xperia XA1 e XA1 Ultra condividono buona parte delle specifiche. Entrambi possiedono un telaio in alluminio e uno schermo edge-to-edge, ma cambiano diagonale e risoluzione (5 pollici HD per XA1, 6 pollici full HD per XA1 Ultra). Identico anche il processore octa core MediaTek Helio P20, mentre ci sono differenze sulla dotazione di RAM (3 GB e 4 GB) e di memoria flash (solo 32 GB per XA1, anche 64 GB per XA1 Ultra).

Il componente migliore dei due smartphone è il sensore Exmor RS da 23 megapixel scelto per la fotocamera posteriore. Altre caratteristiche di rilievo sono l’obiettivo con apertura f/2.0, la velocità di avvio (0,6 secondi) e l’autofocus ibrido. La fotocamera frontale di Xperia XA1 ha una risoluzione di 8 megapixel, mentre quella di Xperia XA1 Ultra è da 16 megapixel. Il modello più piccolo sarà in vendita da fine aprile a 299,99 dollari. Per l’altro dispositivo non ci sono informazioni su prezzo e disponibilità.