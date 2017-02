MWC 2017: Wiko WIM, WIM Lite, Upulse e Upulse Lite

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, Wiko ha annunciato la sua nuova linea di smartphone ed una nuova serie di accessori. Per quanto riguarda il settore mobile, il produttore francese ha annunciato gli smartphone Wiko WIM, WIM Lite, Upulse e Upulse Lite.

Wiko WIM

Trattasi del nuovo top di gamma con un comparto fotografico per risultati professionali e per un’esperienza video senza precedenti. La scheda tecnica vede la presenza di un display generoso da 5,5 pollici Full HD con tecnologia AMOLED. Cuore pulsante di questo interessante prodotto il processore Qualcomm Snapdragon 826 con 4GB di memoria RAM e 32 GB di flash storage. Memoria interna espandibile attraverso le normali memorie microSD.

Molto curato anche il comparto multimediale grazie alla presenza di una doppia fotocamera posteriore da 13MP con apertura f/2.0. Frontalmente, invece, spicca un sensore da 16MP per i selfie. Non mancano tutti quei sensori e supporti oggi immancabili come 4G LTE Categoria 6, NFC, HD Voice, VoLTE, VoWiFi, sensore per le impronte e GPS. La batteria da 3.200 mAh con ricarica rapida dovrebbe offrire una buona autonomia d’uso.

Disponibile con Android 7.0 Nougat al prezzo di 399,99 euro a partire da giugno 2017.

Wiko WIM Lite

Trattasi di una proposta più compatta e si caratterizza per un display da 5 pollici Full HD abbinato al processore Qualcomm Snapdragon 435 con 3GB di RAM e 16GB di memoria flash. Posteriormente spicca una fotocamera da 13MP, mentre per i selfie, davanti, è presente un sensore da 16MP. Non manca nemmeno un sensore per le impronte digitali e tutti i supporti oggi immancabili per un prodotto del genere. Batteria da 3.000 mAh, Android 7.0 Nougat e 249,99 euro a partire dal prossimo giugno.

Wiko Upulse

Trattasi di un prodotto concreto che si caratterizza per un display da 5.5 pollici HD, processore Quad-Core da 1.3 GHz, con 3GB di RAM , 32/64GB di flash storage, fotocamera posteriore da 13 MP e fotocamera anteriore da 8 MP con Selfie Flash e filtri live. Android 7.0, Nougat, supporto 4G LTE e 199,99 euro da giugno.

Wiko Upulse Lite

Si tratta di una versione più piccola del precedente modello con display da 5.2 pollici HD, 16GB di memoria flash e 3GB di memoria RAM. 179,99 euro da giugno 2017.