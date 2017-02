Samsung Monday, sconti sino al 50% per 24 ore

Filippo Vendrame,

Promozione interessantissima da parte di Samsung Italia valevole solamente per 24 ore. Sino alle ore 9 di domani mattina, all’interno dell’eshop italiano della casa coreana è possibile accedere ad una selezione di sconti molto invitanti su tanti prodotti di elettronica cono tagli di prezzo sino al 50%. Sconti veri che potrebbero permettere di fare interessanti affari. Per esempio, il Galaxy S6 Edge con in abbinamento il visore per la realtà virtuale Gear VR è disponibile al prezzo di 399,99 euro. Trattasi di un’ottima occasione per prendere in un solo colpo un ottimo smartphone per entrare nel mondo della realtà virtuale.

Da evidenziare anche l’offerta sulla fotocamera a 360 gradi Samsung Gear 360 che potrà essere acquistata a 229,99 euro. Un bello sconto anche rispetto allo street price. Promozione anche sul Gear VR (2015) proposto a 69,99 euro. Ancora tra gli smartphone si evidenziano i Samsung Galaxy J5 (2016) e Xcover 3 VE rispettivamente a 139,99 euro e 135,99 euro. Da evidenziare anche lo smartwatch Samsung Gear S2 a 199,99 euro e la smartband Gear Fit 2 a 149,99 euro. Non mancano poi sconti su moltissimi accessori come battery pack e cover per smartphone.

Trattasi di una vetrina tutta da scoprire con cui è possibile fare buoni affari. Vista la scarsa durata nel tempo delle offerte, il suggerimento è quello di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione di risparmiare bei soldi.

Tutti i dettagli delle condizioni di acquisto dell’eshop di Samsung Italia sono disponibili sul sito del produttore.