Windows 10, nuova build Insider per PC e mobile

Filippo Vendrame,

Nel corso del weekend, Microsoft ha rilasciato una nuova build Insider sia per il mondo PC Desktop che per quello mobile. Con lo sviluppo di Windows 10 Creators Update oramai concluso, queste nuove build si focalizzano prevalentemente sulla correzione dei bug e sul miglioramento delle prestazioni. Per quanto riguarda il mondo PC Desktop, la casa di Redmond ha rilasciato la build 15042 agli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione fast ring.

La nuova build, oltre a moltissime correzioni minori, include, comunque, piccole novità di contorno. Per esempio, Cortana dispone di una nuova animazione. Windows 10, inoltre, dispone di un nuovo prompt che richiede di attivare i contenuti in Flash su Microsoft Edge. Il supporto al Flash Player è, adesso, disattivato di default. Migliorata su Edge anche la gestione dei formati EPUB per la lettura dei libri digitali. La lista dei correttivi è, invece, lunghissima ed è consultabile all’interno del post nel blog di Windows. I miglioramenti, comunque, si focalizzano in tantissime aree del sistema operativo, segno che Microsoft sta lavorando moltissimo per affinare la piattaforma prima del rilascio che secondo alcune fonti potrebbe arrivare non ad aprile ma addirittura entro la fine del mese di marzo.

Per quanto riguarda il mondo mobile, la casa di Redmond ha rilasciato la build 15043 che non introduce nessuna particolare novità degna di nota. Build che si focalizza esclusivamente sulla correzione di problemi e sul miglioramento delle prestazioni.

Trattandosi, comunque, di build di sviluppo, sono ancora present bug e problemi vari che potrebbero pregiudicare l’esperienza d’uso. Il suggerimento, dunque, è quella di provarle all’interno di specifici terminali adibiti ai test.