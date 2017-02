Fastweb, UltraFibra a 1 Giga a Milano

Filippo Vendrame,

Fastweb estende a Milano la copertura del servizio UltraFibra, con velocità fino a 1 Gigabit in download e fino a 200 Megabit in upload. Entro l’estate 700mila abitazioni e imprese potranno fruire del servizio UltraFibra 1 Giga per navigare in Internet a banda ultralarga con tecnologia Fiber to the Home. Grazie alla potenza della connessione Fastweb sarà possibile vivere al meglio le proprie emozioni, vedere film in alta definizione, caricare i propri video sul web, scambiarsi foto, giocare on-line, collegare nuovi device della casa intelligente ad una velocità fino a 10 volte superiore a quella attuale.

Con UltraFibra a 1 Giga il servizio WOW FI sarà ancora più potente. Quasi 100mila sono i punti di accesso wi-fi in città, con ancora più banda condivisa tra la community dei clienti, che potranno navigare anche fuori casa senza costi aggiuntivi. Fin dalla sua nascita, Fastweb si è distinta per aver innovato in Italia i servizi di rete fissa e per aver offerto ai propri clienti la migliore connessione Internet. Primo operatore a lanciare la tecnologia Fiber to the Home nel 2000 proprio a Milano, i 100 Megabit nel 2010, i 200 Megabit con tecnologia Vplus nel 2016. Fastweb ha attivato i primi clienti con connessione a 1 Giga a dicembre dello scorso anno in zona Garibaldi a Milano e sta lavorando per renderla disponibile in tutte le zone della città. Entro aprile, già il 50% delle abitazioni e degli uffici potranno navigare a velocità fino a 1 Giga ed entro l’estate tutta la città.

Accanto alla velocità del servizio UltraFibra, Fastweb mette a disposizione dei propri clienti FASTGate, il modem che offre la massima stabilità e velocità di Internet in ogni angolo della casa, e il servizio WOW FI che permette a tutti i clienti Fastweb di navigare gratuitamente anche fuori casa sfruttando in totale sicurezza i punti di accesso wi-fi della Community in oltre 800 città italiane. Ogni settimana nella sola Milano si connettono oltre 20mila persone in WOW FI, di cui il 70% sono residenti e il 30% provengono da comuni limitrofi o altre città.

A chi sottoscrive un abbonamento di rete fissa ed è raggiunto dalla tecnologia Fiber to the Home, Fastweb offre la possibilità di provare per 12 mesi il servizio UltraFibra senza costi aggiuntivi. Al termine del periodo di prova, il cliente pagherà 5 euro al mese, altrimenti la velocità standard è di 100 Megabit in download e 50 in upload senza costi aggiuntivi.

I clienti di Milano, che hanno già un abbonamento Fastweb in fibra, possono prenotarsi sul sito MyFastPage e richiedere il passaggio a 1 Giga, che sarà effettuato a partire dal mese di maggio.