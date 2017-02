Huawei P10 Lite, annuncio previsto per marzo

Luca Colantuoni,

Huawei ha presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona i nuovi P10 e P10 Plus. Molti attendeva anche l’annuncio del P10 Lite, ma gli utenti interessanti all’acquisto del modello di fascia media dovranno attendere fino alla fine di marzo. Queste sono le informazioni svelate da un rivenditore olandese che ha pubblicato sul suo sito le caratteristiche e il prezzo dello smartphone.

In termini di design e specifiche tecniche, il nuovo Huawei P10 Lite è un “incrocio” tra i P10 e il P8 Lite 2017. Lo smartphone possiede un telaio in alluminio (frame) e vetro (cover posteriore). Lo schermo IPS da 5,2 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre la dotazione hardware include un processore octa core Kirin 655, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 12 megapixel con apertura f/2.2 e flash LED, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE. La batteria (non rimovibile) ha una capacità di 3.000 mAh. Sul lato inferiore è presente la porta micro USB, mentre su quello superiore c’è il jack audio da 3,5 millimetri. Sul retro è stato posizionato il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1.

Se le informazioni svelate dal rivenditore olandese sono esatte, il P10 Lite sarà disponibile in tre colori (bianco, nero e oro) ad un prezzo di 349,00 euro.