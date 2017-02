iPad Pro 10.5: arriva una risoluzione più alta

Marco Grigis,

Appaiono online rinnovate indiscrezioni sul nuovo iPad Pro da 10.5 pollici, il tablet che Apple potrebbe presentare in primavera. Secondo quanto reso noto da Rhoda Alexander, di IHS Markit, il dispositivo vedrà una risoluzione più generosa rispetto alle precedenti generazioni, pur mantenendo la stessa densità di pixel.

In un paio di interventi per Forbes e MacRumors, la direttrice della divisione tablet e PC di IHS Markit ha spiegato come il nuovo iPad Pro 10.5 sarà probabilmente dotato di una risoluzione da 2.224×1.668 pixel, pari a 264 PPI di densità. Un incremento interessante, rispetto ai 2.048×1.536 del modello da 9.7 pollici, scelta per garantire gli stessi PPI nonostante l’incremento di diagonale.

L’indicazione oggi emersa è però in contrasto con precedenti rumor sul device: qualche settimana fa, infatti, si è ipotizzato il modello da 10.5 pollici potesse vedere la stessa densità in pixel di iPad Pro da 12 pollici, pari a una risoluzione da 2.732×2.048 pixel. Al momento, nessuna delle due ipotesi sembra prevalere, quindi servirà attendere eventuali conferme dai distretti produttivi asiatici o, ancora, il lancio effettivo del tablet.

Nel mentre, l’esperta conferma come il nuovo modello vedrà un form factor sovrapponibile all’attuale iPad Pro da 9.7 pollici: grazie all’introduzione di uno schermo borderless, infatti, Apple potrà aumentare la diagonale senza modificare le dimensioni della scocca. Altrettanto confermate le tempistiche, per un evento di presentazione atteso tra marzo e aprile.

In attesa di scoprire le precise strategie di Cupertino sul fronte dei suoi tablet, dall’Asia viene rinnovata un’indiscrezione di cui si discute da diverse settimane: oltre ai modelli Pro della linea, tra cui un iPad Pro 2 da 12.9 pollici, Apple potrebbe presentare un iPad classico da 9.7 pollici. Questo modello potrebbe essere pensato per il mercato entry-level e, per questo, potrebbe pregiarsi di un prezzo particolarmente concorrenziale per i consumatori. Non resta che attendere, di conseguenza, l’annuncio del keynote da parte di Apple: secondo alcuni, l’evento potrebbe tenersi nel nuovo Apple Park.