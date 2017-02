Microsoft Xbox Game Pass, il Netflix dei giochi

Filippo Vendrame,

Phil Spencer, capo della divisone Xbox, ha annunciato Xbox Game Pass, un nuovo servizio in abbonamento per i giochi che arriverà nella tarda primavera. Microsoft ha voluto mettere al centro i giocatori e per il 2017 preannuncia molto interessanti novità come questo nuovo programma ed il lancio della nuova console Xbox Scorpio che arriverà verso la fine dell’anno. Xbox Game Pass, nello specifico, darà accesso illimitato a più di 100 giochi diversi per Xbox One, compresi quelli per Xbox 360 sfruttabili anche dalla console next generation grazie alla funzione di retrocompatibilità. Xbox Game Pass sarà, dunque, come una sorta di Netflix per i giochi.

L’abbonamento costerà 9,99 dollari al mese e quindi presumibilmente 9,99 euro al mese. Uno degli aspetti più interessanti di Xbox Game Pass è che i giochi potranno essere scaricati direttamente sulla console Xbox One in maniera tale che gli utenti non dovranno preoccuparsi della loro connessione a banda larga. Questo servizio, infatti, non offrirà i giochi in streaming come avviene, invece, su PlayStation Now. I giocatori, dunque, potranno godere della migliore esperienza di gaming. Inoltre, gli abbonati potranno ottenere anche uno sconto per l’acquisto del gioco preferito. In questo modo potranno continuare a giocarci anche qualora l’abbonamento fosse sospeso.

Microsoft ha promesso che ogni mese arriveranno nuovi giochi per offrire sempre qualcosa di diverso ai giocatori. Prima di lanciare questo nuovo servizio in abbonamento, Microsoft lo testerà grazie all’aiuto di alcuni membri scelti dell’Alpha Ring del programma Preview di Xbox One. Durante i test, i giochi accessibili saranno pochi. L’intero catalogo sarà disponibile quando il servizio sarà ufficialmente lanciato.

Per poter offrire tutti gli oltre 100 titoli all’interno di Xbox Game Pass, Microsoft sta lavorando con le maggiori software house per ottenere le licenze di gioco. Tra queste si ricordano 2K, 505 Games, BANDAI NAMCO Entertainment, Capcom, Codemasters, Deep Silver, Focus Home Interactive, SEGA, SNK CORPORATION, THQ Nordic GmbH, Warner Bros e tante altre.

Grazie a Xbox Game Pass i giocatori potranno accedere a titoli come Halo 5: Guardians, Payday 2, NBA 2K16 e SoulCalibur II. La casa di Redmond evidenzia che gli iscritti al programma Xbox Live Gold potranno accedere a questo nuovo servizio con un certo anticipo rispetto a tutit gli altri membri della community di Xbox.