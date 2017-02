MWC 2017, ARCHOS propone una mobilità alternativa

Filippo Vendrame,

Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, ARCHOS ha proposto una sua idea di mobilità urbana quotidiana più efficace ed eco-friendly proponendo alcune soluzioni che potrebbero aiutare le persone a muoversi più facilmente all’interno delel caotiche aree urbane. ARCHOS Urban eScooter é un vero alleato per gli spostamenti quotidiani. Leggero e facile da piegare, può raggiungere una velocità massima di 20 km/h per un massimo di 25km percorsi. É in grado di percorrere salite con una pendenza di 15°. Si tratta di un dispositivo facile da utilizzare: un pulsante serve per accelerare e un altro è il freno. ARCHOS Urban eScooter fornisce tutte le funzionalità di un vero scooter: fanale, cavalletto e poggia-piedi. Il sistema di doppi ammortizzatori e il freno EBS lo rendono particolarmente sicuro sulla strada. ARCHOS Urban eScooter è completamente elettrico e può essere ricaricato al 100% in soli 180 minuti tramite una normale presa di corrente.

Inoltre, grazie ad un’applicazione dedicata, è possibile sapere in tempo reale la velocità e il livello della batteria del veicolo. ARCHOS Bolt é una vera perla tecnologica costruita con una lega di alluminio high-end, resistente agli urti e all’usura. Si richiude in un batter d’occhi, é compatto e leggero (8kg). Può raggiungere una velocità massima di 10km/h: il giusto equilibrio tra velocità e sicurezza. Facile da guidare, la velocità massima si può regolare direttamente sul manubrio. Oltre al freno sulla ruota posteriore, il freno a motore permette di fermarsi in modo rapido e sicuro. E’ possibile supportare pesi fino ai 90kg. Lo schermo LED permette inoltre di sorvegliare i chilometri percorsi e il livello della batteria.

Silenzioso e senza emissioni di CO2, ARCHOS X3 é la risposta all’aumento dei costi dell’energia e alle città sempre più congestionate dal traffico. Il motore elettrico (1KW corrisponde a 50 cm3) garantisce sensazioni di guida davvero uniche fornendo subito tutta la sua potenza e potendo raggiungere la velocità massima in circa 3 secondi. Il design dalle finiture scure è di gran classe ed é dotato di un bauletto porta casco. ARCHOS X3 garantisce un’autonomia di circa 60km di guida in aree urbane. Ricaricarlo é davvero semplice poiché basta collegarlo ad una normale presa di corrente (220V) per circa 6h, e poi si è pronti per tornare di nuovo in sella.