MWC 2017: Sony Xperia Touch e nuovi Xperia Ear

Luca Colantuoni,

Insieme ai quattro smartphone Android, tra cui il top di gamma Xperia XZ Premium, Sony ha presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona altri due interessanti prodotti. Xperia Touch è un proiettore Android che trasforma ogni superficie piana in un touchscreen HD da 23 pollici, mentre Xperia Ear “Open-style CONCEPT” sono auricolari smart, successori degli attuali Xperia Ear.

Sony Xperia Touch

Il proiettore era uno dei concept mostrati da Sony al MWC 2016 e denominato Xperia Projector. Esternamente somiglia ad un NAS, ma all’interno del telaio in alluminio è presente un sistema di proiezione laser con lunghezza focale compresa da 23 e 80 pollici, luminosità di 100 lumen e contrasto 4000:1. Grazie alla fotocamera da 13 megapixel (60 fps) e al sensore ad infrarossi, l’utente può toccare l’interfaccia visualizzata su una qualsiasi superficie piana, giocare, usare le app di messaggistica e guardare video in streaming.

La dotazione hardware include anche 3 GB di RAM LPDDR3, 32 GB di memoria flash, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e NFC, porte USB Type-C e micro HDMI, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro, sensori di luce ambientale, temperatura, umidità e prossimità. Quest’ultimo permette di accendere automaticamente il proiettore quando si avvicina una persona. Gli altoparlanti bidirezionali consentono di interagire tramite comandi vocali. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat. Xperia Touch sarà disponibile in primavera ad un prezzo di 1.499 euro.

Sony Xperia “Open-style CONCEPT”

Gli auricolari sono basati sulla tecnologia audio “open-ear” che consente di ascoltare musica e ricevere notifiche, senza bloccare i suoni provenienti dal mondo esterno. Anche Xperia Ear “Open-style CONCEPT” supportano Sony Agent, un assistente personale che permette di usare l’interazione vocale e i movimenti della testa per eseguire determinate operazioni.

Sony svilupperà nuove funzionalità per migliorare ulteriormente le capacità dell’assistente in-ear. Un esempio è Anytime Talk, un servizio di chat vocale che permetterà agli utenti di iniziare una conversazione di gruppo in tempo reale, senza cercare tra i contatti o senza bisogno di comporre il numero. La versione beta sarà disponibile per la prima generazione di Xperia Ear nel corso dei prossimi mesi.