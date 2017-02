MWC 2017: ZTE presenta il nuovo nubia N1 lite

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha presentato tre smartphone con marchio ZTE al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. La sua sussidiaria ha invece mostrato il nubia N1 lite, modello di fascia bassa con schermo da 5,5 pollici. Il nuovo dispositivo verrà commercializzato in diversi paesi asiatici ed europei, tra cui l’Italia.

Il nubia N1 lite possiede un telaio in plastica, materiale utilizzato principalmente per smartphone economici. C’è tuttavia un elemento decorativo in metallo che unisce la fotocamera posteriore e il lettore di impronte digitali. La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 5,5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), processore quad core MediaTek MT6737 a 1,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e LTE con supporto dual SIM.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.0 e flash dual LED, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con flash LED. Il lettore di impronte sul retro permette di sbloccare lo smartphone in appena 0,3 secondi. La batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Presenti anche il jack audio da 3,5 millimetri e la radio FM.

Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow. Il nubia N1 lite sarà in vendita dal mese di marzo in Italia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, India, Thailandia, Vietnam e Indonesia. Il prezzo europeo è 159,00 euro.