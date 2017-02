Samsung Galaxy S8 e S8+, immagini e video

Luca Colantuoni,

Durante la presentazione dei tablet Galaxy Tab S3 e Galaxy Book, Samsung ha comunicato che i Galaxy S8 e S8+ saranno annunciati a New York il 29 marzo. Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul design e le caratteristiche dei due smartphone che, ormai, non hanno più segreti. Nelle ultime ore sono apparse online nuove immagini e video che mostrano i dispositivi in funzione.

Nel video, di qualità piuttosto scadente, si possono notare chiaramente le dimensioni “generose” del Galaxy S8+, confrontato con il più “piccolo” Galaxy S8. Come è noto, il Galaxy S8+ avrà uno schermo Super AMOLED da 6,2 pollici con risoluzione Quad HD+, mentre il Galaxy S8 avrà un display Super AMOLED da 5,8 pollici. Samsung ha ridotto al minimo lo spessore delle cornici, spostando il lettore di impronte digitali sul retro e sostituendo i pulsanti capacitivi con pulsanti on-screen. Questi ultimi sono stati svelati da una clipart, presente nel firmware del Galaxy Tab S3.

In tutti i precedenti smartphone di Samsung la posizione dei pulsanti di navigazione è invertita rispetto al layout standard di Android. Come si può vedere nelle seguenti immagini, i nuovi Galaxy S8/S8+ consentiranno invece di modificare l’ordine dei pulsanti software, ripristinando il layout tradizionale.

Alcuni produttori offrono già una simile opzione. L’interfaccia EMUI di Huawei, ad esempio, include la possibilità di scegliere il layout preferito per i pulsanti Indietro e Panoramica (app switch), mentre il pulsante Home rimane sempre al centro.