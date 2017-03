MWC 2017: fotocamera Oppo con zoom ottico 5x

Luca Colantuoni,

Oppo non ha presentato nessun dispositivo al Mobile World Congress 2017, ma durante la sua conferenza stampa ha svelato una nuova tecnologia che permetterà di integrare nei futuri smartphone una fotocamera con zoom ottico 5x, senza incrementare la sporgenza del gruppo ottico. Il funzionamento del 5x Dual Camera Zoom è simile a quello di un periscopio. Questo nuovo sistema dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno.

Oppo è attualmente il primo produttore di smartphone in Cina e il quarto nel mondo, dietro Samsung, Apple e Huawei. La tecnologia mostrata a Barcellona potrebbe consentirgli di incrementare il suo market share. Lo spessore è uno dei vincoli che impedisce l’uso di uno zoom ottico negli smartphone. Il sistema è simile a quello presente dell’iPhone 7 Plus, ma le dimensioni del modulo fotografico sono inferiori. Oltre al tradizionale sensore, disposto parallelamente al dispositivo, Oppo ha integrato un sensore e una serie di lenti ruotati di 90 gradi. La luce colpisce il sensore, dopo aver attraverso il teleobiettivo e un prisma, consentendo di avere uno zoom ottico 5x “lossless”.

Il modulo ha un’altezza totale di 5,7 millimetri, quindi è possibile integrare fotocamera con zoom 5x in smartphone con spessore inferiore ai 7 millimetri. A titolo di confronto, l’iPhone 7 Plus ha una spessore di 7,3 millimetri e una fotocamera con zoom ottico 2x. Come si può vedere dal video, le immagini ottenute sono quasi perfette e prive di distorsioni. Oppo ha inoltre aggiunto la stabilizzazione ottica sia per le lenti che per il prisma, in modo da compensare anche le più piccole vibrazioni. Il prisma, in particolare, può aggiustare il suo angolo con incrementi di 0,0025 gradi.

La qualità delle foto scattate con uno smartphone è ormai diventato un parametro di scelta da parte dei consumatori. Con il 5x Dual Camera Zoom, Oppo potrà sicuramente competere con i big del settore e aumentare la sua popolarità tra gli utenti.