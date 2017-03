Samsung Galaxy Xcover 4, smartphone indistruttibile

Luca Colantuoni,

Molti attendono con impazienza l’evento Samsung Unpacked 2017 del 29 marzo, durante il quale verrà annunciato il Galaxy S8. Nel frattempo, Samsung ha presentato un altro smartphone indirizzato ad una particolare categorie di utenti. Il Galaxy Xcover 4 è infatti un dispositivo rugged in grado di resistere in condizioni ambientali estreme. Si tratta in pratica di una versione economica del Galaxy S7 Active.

Il Galaxy Xcover 4 ha ricevuto la certificazione IP68, quindi può essere immerso nell’acqua per 30 minuti fino ad una profondità di 1,5 metri, ma la caratteristica esclusiva è la certificazione MIL-STD-810G. Grazie alla protezione in gomma e al telaio a chiusura ermetica, lo smartphone continua a funzionare dopo una caduta da un’altezza di 1,2 metri e in presenza di acqua, sabbia, temperature alte o basse e intensa radiazione solare. I tre pulsanti fisici semplificano l’interazione con il dispositivo anche quando l’utente indossa i guanti.

Il Galaxy Xcover 4 possiede uno schermo da 4,99 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra un processore quad core 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel con apertura f/1.9, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. La batteria ha una capacità di 2.800 mAh. La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat. Il Galaxy Xcover 4 sarà disponibile solo in nero a partire dal mese di aprile. Il prezzo è 259,00 euro.