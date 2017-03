Volantino Unieuro, debutta la Nintendo Switch

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia il nuovo volantino delle offerte valevole da oggi primo marzo sino al prossimo 23 marzo. Trattasi di un volantino ricco di interessanti offerte ed opportunità. Unieuro lancia, infatti, una promozione che vede offrire in regalo un TV da 43 pollici della Hitachi del valore di 499 euro acquistando un elettrodomestico di quelli presenti nel volantino. Oltre a questa promozione, la catena di elettronica ha deciso di “tagliare” il costo dell’IVA, cioè effettuare uno sconto del 22%, sui Galaxy S7 che costeranno 568 euro e 646 euro (versione Edge).

Si segnalano, inoltre, il Huawei P9 Lite a 249,90 euro ed il Huawei Mate 9 a 749,90 euro. Tra i vari gadget si mette in evidenza la Samsung Ger 360, una fotocamera a 360 gradi che potrà essere acquistata al prezzo di 249 euro. Importanti novità, invece, per quanto riguarda il mondo del gaming. Nel volantino è stata inserita la nuovissima console Nintendo Switch che sarà disponibile nei punti vendita Unieuro, come nel resto dell’Italia, dal 3 marzo al presso di 329,99 euro. Tante anche le proposte per chi deve cambiare computer di casa puntando su di una macchina moderna con sistema operativo Windows 10.

Per esempio, l’ibrido Microosft Surface Pro 4 nella variante base con tastiera e kit punte per il pennino incluse è in vendita da Unieuro a 799,99 euro. Non mancano, poi, tanti accessori per l’informatica come stampanti, monitor e tanto altro ancora.

Infine, la catena di elettronica propone una lunga selezione di televisori di nuova generazione ideale per chi ama davvero l’alta definizione. Si menziona, per esempio, il nuovo Smart TV SUHD di Samsung, modello 55KS700 (tecnologia Quantum Dot) al prezzo di 1499 euro.