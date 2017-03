Windows 10, arrivano i video a 360 gradi

Filippo Vendrame,

Il supporto ai video a 360 gradi sbarca anche su Windows 10. Microsoft, infatti, ha aggiornato la sua applicazione Movies & TV (Film & TV) per tutti gli iscritti al programma Insider registrati all’interno dello Slow Ring. Trattasi della versione 10.17021 disponibile sia per il mondo PC che per quello mobile. Nuova declinazione dell’app che porta con se molte nuove funzionalità tra cui appunto il supporto ai video a 360 gradi.

Quando gli utenti eseguiranno un filmato a 360 gradi, potranno esplorarlo semplicemente muovendo il dispositivo come se si volesse cambiare punto di vista, oppure utilizzare il dito o il mouse per muoversi all’interno del video. L’aggiornamento, essendo arrivato nello Slow Ring sembrerebbe essere pronto al debutto. Purtroppo, gli utenti Windows 10 dovranno attendere il rilascio di Windows 10 Creators Update per poter godere di questa nuova funzionalità. L’attesa non dovrebbe, comunque, essere lunga perchè al debutto del prossimo step di Windows 10 non dovrebbe mancare che un mese o poco di più.

Curiosamente, questo aggiornamento dell’app non è passato, prima, per il Fast Ring. Microsoft, infatti, ha messo in pausa il rilascio degli aggiornamenti per testare alcune applicazioni proprio in vista del rilascio di Windows 10 Creators Update.

Oltre al supporto ai video a 360 gradi, la nuova versione dell’app Movies & TV (Film & TV) offre un nuovo sistema di raccomandazione dei contenuti, una nuova galleria dei trailer e la possibilità di riprodurre un quantitativo maggiore di formati video. L’aggiornamento dell’app per gli Insider è disponibile all’interno del Windows Store di Windows 10.