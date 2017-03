Windows 10 build 15046 agli Insider, le novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha rilasciato la nuova build 15046 di Windows 10 Creators Update a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di una build esclusivamente dedicata al mondo PC. Per gli utenti mobile la casa di Redmond non ha rilasciato nessuna novità. Questa nuova build, comunque, non apporta grosse innovazioni in quanto Microsoft ha concluso lo sviluppo del nuovo step di Windows 10 e si sta adesso concentrando sulle rifiniture e sull’eliminazione dei bug.

Per quanto riguarda strettamente questa build 15046, Microsoft ha riportato il colore della barra di Cortana alla gradazione originale dopo aver fatto alcuni esperimenti ed aver sentito le opinioni degli Insider. Windows Defender è stato migliorato ed ora è presente tramite un’icona nell’area di notifica per potervi accedere più facilmente. Per i soli utenti americani Cortana permette di riprendere le attività che si erano interrotte in precedenza. Microsoft ha anche migliorato la traduzione, aggiornato l’icona delle Impostazioni di Gioco ed è stata introdotta la nuova funzione “Application Installation Control” che permette di scegliere se permettere l’installazione di app solo dal Windows Store o anche quelle generiche scaricate dalla rete.

Ovviamente non mancano moltissimi correttivi, bug fix ed ottimizzazioni delle prestazioni. Tuttavia, trattandosi di una build di sviluppo sono ancora presenti bug che potrebbero compromettere l’esperienza d’uso. Proprio per questo il suggerimento è di provarla solamente all’interno di computer adibiti ai test. Windows 10 Creators Update dovrebbe debuttare, secondo le più recenti indiscrezioni, nel corso del mese di aprile. Al prossimo step di Windows 10 manca, dunque, molto poco.