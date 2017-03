BBM per iOS e Android, nuovo design e chatbot

Luca Colantuoni,

BlackBerry ha lasciato a TCL Communication il compito di progettare e distribuire i suoi smartphone per dedicarsi esclusivamente allo sviluppo del software. L’azienda statunitense ha ora annunciato un importante aggiornamento per una sua storica app, ovvero BlackBerry Messenger, ma questa volta si tratta delle versioni per iOS e Android. Le principali novità sono un’interfaccia rinnovata, soprattutto su iOS, la segnalazione dello spam e l’aggiunta dei chatbot.

Gli utenti iOS noteranno diverse modifiche al layout dell’applicazione. BlackBerry ha aggiornato tutte le icone del menu di navigazione principale, inserendo anche l’icona Scopri, mentre i Canali sono stati spostati nella schermata Scopri. La foto del profilo, il PIN e altre informazioni sono ora accessibile nel menu Io. Le richieste degli amici appariranno nella schede Contatti, le notifiche per le chat di gruppo includono il nome dei membri del gruppo ed è possibile disattivare l’audio delle conversazioni, scorrendo verso sinistra le voci dell’elenco di chat.

Altre novità, presenti anche su Android, sono la combinazione delle funzionalità Gruppi e gestione dei gruppi nella schermata Chat, e la visualizzazione della schermata Scopri in formato elenco, invece della griglia di icone. Solo su Android è possibile vedere nel feed l’immagine completa del profilo, quando viene aggiornata dagli utenti.

Le nuove versioni di BBM supportano i chatbot per i canali. Sarà quindi possibile ricevere risposte sia da persone in carne ed ossa che da programmi automatizzati. L’applicazione consente inoltre di segnalare lo spam (richieste di amicizia indesiderate) e di aggiungere il numero di telefono al profilo.