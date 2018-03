BlackBerry Aurora, nuovo smartphone con Android 7.0

Luca Colantuoni,

TCL Communication ha promesso l’arrivo sul mercato di altri smartphone con marchio BlackBerry, due dei quali saranno i successori dei DTEK50 e DTEK60. Il secondo BlackBerry del 2017 (il primo è il KEYone) sarà Aurora, un modello di fascia bassa distribuito da BB Merah Putih in Indonesia.

Le prime immagini del BlackBerry Aurora sono state scoperte sui siti di due rivenditori indonesiani. Lo smartphone non ha una tastiera fisica o pulsanti capacitivi, ma tradizionali pulsanti on-screen. La dotazione hardware non è ancora nota, ma si presume la presenza di un processore quad core Snapdragon 425, affiancato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. In base alle ultime indiscrezioni, lo schermo IPS da 5 pollici ha una risoluzione HD (1280×720 pixel), mentre per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 e 8 megapixel.

La connettività verrebbe garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM. La batteria dovrebbe avere una capacità di 3.000 mAh. Il sistema operativo installato sarà sicuramente Android 7.0 Nougat. Dalle immagini dello smartphone si notano le icone di alcune app BlackBerry, come Hub e Messenger, insieme alle app Google.

Il BlackBerry Aurora verrà offerto in tre colori: oro, grigio e nero. Il prezzo previsto è circa 250 euro. L’arrivo sul mercato è previsto nei prossimi giorni.