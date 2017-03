Fastweb, arrivano i rinnovi a 4 settimane

Filippo Vendrame,

Brutte notizie per i clienti Fastweb. L’operatore ha, infatti, annunciato la volontà di rimodulare tutte le sue offerte portando i rinnovi da mensili a ogni 4 settimane o 28 giorni. Anche Fastweb, dunque, si adegua ad una “moda” che stanno abbracciando un po’ tutti gli operatori, non solo nel settore mobile ma anche nel mercato di rete fissa. Una scelta che, però, costerà cara ai clienti.

Tariffe con rinnovo ogni 28 giorni significa che in 12 mesi saranno ben 13 i canoni di pagare. I costi dei piani rimangono immutati. I clienti che non volessero accettare le nuove condizioni contrattuali avranno tempo 30 giorni per recedere dai contratti stipulati senza pagare alcuna penale. La nuova offerta tariffaria entrerà in vigore dal prossimo primo maggio 2017. I costi saranno fatturati ogni 4 o 8 settimane a seconda del piano sottoscritto. I 30 giorni validi per il recesso partono dal ricevimento della comunicazione all’interno del conto telefonico.

Di seguito la completa comunicazione da parte di Fastweb alla sua clientela.