Google Allo, novità per GIF, emoji e Assistente

Luca Colantuoni,

L’azienda di Mountain View ha annunciato la disponibilità di un aggiornamento per la sua app di messaggistica che introduce tre nuove funzionalità. Le ultime versioni di Google Allo per Android e iOS semplificano la ricerca e la condivisione delle GIF, permettono di inviare emoji animate e includono un nuovo pulsante per l’accesso rapido a Google Assistant (Assistente Google in italiano). Il rollout per Android è in corso, mentre gli utenti iOS dovranno attendere qualche giorno.

Dopo un picco di popolarità iniziale (5 milioni di download dal Play Store in 5 giorni), Google Allo non occupa più i primi posti della classifica, quasi certamente perché gli utenti preferiscono utilizzare servizi di messaggistica più diffusi, come WhatsApp. L’ingresso tra le Google Apps, al posto di Hangouts (destinata all’utenza business), migliorerà sicuramente il suo ranking, così come le frequenti novità introdotte da Google, una delle quali è un aggiornamento della funzionalità Smart Smiley annunciata a novembre 2016.

Toccando l’icona della faccina sorridente nella chat bar vengono mostrati emoji e sticker che Allo ritiene più adatti alla conversazione in corso (l’intelligenza artificiale riconosce le parole e intuisce il contesto). Trascinando e rilasciando il riquadro verso sinistra, l’app effettua la ricerca delle GIF da inserire nella chat. È possibile anche chiedere aiuto a Lucky, toccando su una Smart Reply con l’icona Lucky oppure digitando @lucky seguito da una frase. Il bot sceglierà una GIF random da condividere durante la conversazione.

La seconda novità inclusa in Google Allo sono le emoji animate. Dopo aver scelto una emoji dall’elenco è necessario tenere premuto il pulsante Invio e trascinare il cursore verso l’alto. In questo modo l’emoji prenderà vita.

Google ha infine semplificato l’accesso all’assistente personale. Invece di digitale @google può essere utilizzata la nuova icona inserita della chat bar. Tutti gli utenti sapranno che Google Assistant è presente e attende le loro domande.