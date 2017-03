Volantino MediaWorld, arriva la Nintendo Switch

Filippo Vendrame,

MediaWorld lancia oggi, 2 marzo, il nuovo volantino delle offerte valevole sino al prossimo 15 marzo. All’interno di questo volantino i clienti della catena di elettronica potranno approfittare di molti suggerimenti ed offerte nel panorama tech. Per esempio, MediaWorld porta al debutto la nuova console Nintendo Switch che sarà disponibile dal 3 marzo, come anche nel resto dell’Italia, al prezzo di 329 euro. Non mancano, inoltre, giochi per questa console come The Legend of Zelda al prezzo di 69,99 euro.

Non solo console di gioco, comunque. Tra gli smartphone si evidenziano, per esempio, l’iPhone 6S 32GB a 599 euro, oppure il Samsung Galaxy S7 Edge a 646 euro. Il Huawei P8 Lite è proposto a 179,99 euro e il Huawei Mate 9 a 749,99 euro. A chi stesse cercando un computer di ultima generazione con il sistema operativo Windows 10, MediaWorld propone il Surface Pro 4 con processore Inel Core i7, 8GB di RAM, 256GB di SSD, pennino e tastiera al prezzo d 1399 euro. Tra i gadget si evidenzia la fotocamera a 360 gradi Samsung Gear 360 che è proposta al prezzo di 249,99 euro. Non manca nemmeno una proposta nel mondo dei droni con il modello Phantom 4 Pro di DJI al prezzo di 1699 euro.

Non mancano, inoltre, proposte su molti televisori di nuova generazione pensati per chi ama godere dell’alta definizione per Film e le Serie TV. Per esempio, al riguardo si menziona il modello LG TV LED 55UH668 al prezzo di 799 euro.

Presenti, infine, tantissimi accessori e gadget come stampanti, router, smartband e tantissimi altri oggetti ad alto tasso di tecnologia tutti da scoprire.