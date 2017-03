Apre la casa di tolleranza con bambole robot

Marco Viviani,

Forse la previsione inquietante di un prossimo futuro dove gli esseri umani avranno rapporti sessuali con robot straordinariamente realistici e dotati di intelligenza artificiale è già realtà. O quasi. Il primo segno è un’agenzia, unica nel suo genere, appena aperta a Barcellona, che offre sesso a pagamento con bambole molto speciali.

Di per sé l’apertura di Lumidolls riguarderebbe soltanto un fenomeno di costume, pure abbastanza tradizionale: quello delle cosiddette bambole gonfiabili. Ci sono però in questo caso almeno tre grandi differenze: non sono affatto gonfiabili, ma sofisticate bambole ultra realistiche di materiali che restituiscono al tatto una sensazione eccezionalmente somigliante a quella umana; queste bambole non sono in vendita ma abitano un luogo preciso da visitare; è stata creata una piattaforma di prenotazione online che fa intuire la potenzialità globale di questo tipo di business. La tariffa nella casa di tolleranza di Barcellona è di circa 120 euro l’ora.

Il sito web ospita una descrizione dell’anatomia di ciascuna bambola (sono quattro: una tipicamente caucasica, una africana, un’asiatica e una bambola giapponese per gli amanti dei manga), e la situazione che si è voluta ricreare viene descritta con una certa vena di ispirazione. Al cliente viene riservata ovviamente la più assoluta discrezione, è possibile creare delle situazioni a tema all’ingresso della camera, personalizzando ambiente e bambola stessa. Sembra davvero WestWorld, solo un passo prima, senza l’Intelligenza artificiale e il gaming, che certamente arriveranno in questo mercato entro pochi anni. Persino Forbes se ne è occupata: la sezione tech della testata finanziaria considera queste case di tolleranza con bambole molto costose un grande business in fieri, essendo queste bambole impossibili al momento per le tasche di gran parte dei clienti. Quelle che arriveranno entro due/tre anni, bambole con stati d’animo, emozioni, con un grado più alto di interazione grazie all’apprendimento automatico, costeranno circa 15 mila dollari.

Un esempio di possibile evoluzione sono le bambole robot di RealDoll, una società californiana che sta progettando e mettendo sul mercato delle vere e proprie macchine dalla personalità programmabile. Dalla silicon valley sta per arrivare una flotta di robot intelligenti, fatti di metallo e silicone, allo scopo di fare sesso coi proprietari. A quel punto, anche donne e non solo uomini. La personalizzazione sarà molto più precisa: tono della pelle, stile dei capelli e colore, i genitali, piercing, lentiggini, tatuaggi, risposte alle interazioni con l’essere umano, dalle più delicate a quelle aggressive.

In un recente congresso internazionale presso l’Università di Londra, “Amore e sesso con i robot“, che ha attirato esperti da tutto il mondo (psicologi, ingegneri, medici, sessuologi, antropologi, filosofi), questa combinazione viene considerata non più come futuribile, ma altamente probabile: il sesso coi robot sarà la nuova normalità. Se così avvenisse, è facile immaginare le implicazioni etiche, oltre che la distruzione dei mercati fin qui floridi, a partire dalla prostituzione umana e per certi versi anche la pornografia. I dilemmi per etica e religione sono clamorosi, l’intreccio con la questione dello status giuridico dei robot è altrettanto inevitabile.

La tecnologia sta rivoluzionando anche il sesso, e con questo anche il turismo, lo spostamento delle persone, il loro concetto di affettività e relazioni interpersonali. Chi pensava che certi temi fossero da serie tv oppure film, dovrà ricredersi.