Droni robot, la Virginia legalizza il loro uso

Filippo Vendrame,

La Virginia è entrata nella storia. Lo Stato americano, infatti, è stato il primo ad approvare ad una legge che consente ai droni robot sviluppati per le consegne a domicilio di poter operare su tutto il territorio lasciando che utilizzino i marciapiedi ed i passaggi pedonali per le loro attività. La nuova legge entrerà in vigore il primo luglio ed è stata firmata dal governatore del Paese lo scorso Venerdì.

I due legislatori della Virginia che hanno sponsorizzato la proposta di legge sono Ron Villanueva e Bill DeSteph. Per redigere la legislazione hanno collaborato con la Starship Technologies, una società di robotica estone che sviluppa droni robot per le consegne. I robot che operano sotto la nuova legge non saranno in grado di superare le 10 miglia all’ora o pesare più di 50 chili, ma saranno autorizzati a muoversi autonomamente. La legge non richiede che robot siano controllati a vista, ma una persona è tenuta a monitorare almeno a distanza il loro funzionamento e di intervenire in caso di problemi. Comunque, la nuova leggere prevede anche che le diverse città del paese possano imporre delle leggi locali diverse limitando ulteriormente la velocità di funzionamento o vietando del tutto il loro utilizzo.

Sebbene Starship Technologies abbia aiutato le autorità a redigere la nuova legge, questa storica decisione apre le porte anche a molte altre aziende di robotica che potranno operare in futuro all’interno del paese. Aziende come Marble e Dispatch stanno lavorando anche loro per portare i robot per la consegna autonoma sui marciapiedi delle città.

Dal canto suo, Starship sta già testando i propri robot da diverso tempo in diverse città. Sulle strade della Virginia, dunque, tra breve si potranno vedere correre molti droni robot intenti a consegnare i pacchi nelle case della gente.