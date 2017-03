Facebook diventa una guida turistica

Filippo Vendrame,

Facebook si appresta a diventare anche una guida turistica per suggerire agli utenti i luoghi migliori da visitare. Il gigante dei social media, infatti, ha introdotto una nuova funzionalità che si propone proprio di dare agli iscritti suggerimenti per eventi e luoghi da visitare in numerose città in tutto il mondo. Si chiama “City Guide” ed oltre a suggerire i luoghi migliori da visitare invierà anche notifiche agli iscritti sugli eventuali attrazioni turistiche che gli utenti potrebbero trovare interessati.

Questa nuova funzionalità mostrerà anche gli amici che parteciperanno agli stessi eventi in maniera tale da facilitarne l’incontro magari solamente per sfruttare lo stesso mezzo di trasporto. In realtà questa notizia non suona come totalmente inedita in quanto questa funzionalità “turistica” era già stata avvistata all’inizio dell’anno scorso. Ma solo adesso, probabilmente dopo lunghi test, Facebook sembra pronto a lanciarla in grande stile. La nuova funzionalità “City Guide” è in corso di lento rilascio, probabilmente con lo scopo di effettuare ultimi test prima di ampliarne la disponibilità a tutti gli utenti.

Dunque, per poterne disporre sarà necessario pazientare ancora un po’. Nel frattempo per poter godere delle medesime funzionalità una buona alternativa è sempre quella di utilizzare Foursquare.

L’arrivo di City Guide permetterà al social network di offrire un nuovo servizio di valore aggiunto ai suoi utenti. L’obiettivo finale è chiaro e non è solo quello di voler migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma ma è anche quello di costruire una casa in cui l’utente possa trovare la maggior parte dei servizi necessari per assolvere a tutte le necessità della giornata.

Mantenere gli utenti all’interno della piattaforma significa, inoltre, incrementare anche le entrate pubblicitarie.