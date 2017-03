PS4 sfida Nintendo Switch con super sconti

Filippo Vendrame,

Oggi è il giorno tanto atteso del debutto della console Nintendo Switch. I rivali, però, non stanno affatto a guardare e Sony ha deciso di sfidare la nuova console giapponese con sconti da urlo valevoli esclusivamente per la giornata di oggi. Attraverso il suo sito ufficiale, infatti, Sony ha annunciato che solamente per la giornata di oggi, 3 marzo, la sua console PlayStation 4 sarà offerta ad un prezzo eccezionale.

Nello specifico, il modello PS4 Slim con disco fisso da 500GB sarà venduto al prezzo di soli 199,99 euro con un sconto effettivo del 33,33% rispetto al prezzo ufficiale di listino di 299,99 euro. Promozione che si estende anche all’interessante bundle composto dalla PS4 Slim in versione 1TB con il gioco Horizon Zero Dawn con 3 mesi di PlayStation Plus che sarà acquistabile sempre solo per la giornata di oggi a 249,99 euro, cioè con uno sconto effettivo del 30,55% rispetto al prezzo canonico che dovrebbe essere di 359,99 euro. Trattasi di un’offensiva molto aggressiva da parte di Sony che potrebbe spingere gli utenti a rivedere le loro intenzioni di puntare sulla nuova Nintendo Switch che costa, invece, 329,99 euro.

Tutti coloro che volessero cedere alle lusinghe di Sony per acquistare la PS4 ad un prezzo davvero molto concorrenziale lo potranno fare attraverso i negozi che aderiscono all’iniziativa tra cui si evidenziano GameStop, Amazon, MediaWorld, Euronics, UniEuro, Game Life, ePrice, Game People ed Amazon.it.