Samsung Galaxy S8 avrà un Infinity Display

Luca Colantuoni,

La prima immagine ufficiale del Galaxy S8 ha confermato il nuovo design scelto da Samsung per il suo smartphone top di gamma. Il produttore coreano ha recentemente registrato il marchio Infinity Display presso lo USPTO negli Stati Uniti. Questo potrebbe essere il nome del display Super AMOLED con risoluzione Quad HD+ dei Galaxy S8 e S8+.

La documentazione non rivela ulteriori informazioni, ma solo che verrà utilizzato per diversi dispositivi mobile, tra cui gli smartphone. Il termine “infinity” è chiaramente riferito alla diagonale del display che copre oltre l’80% della parte frontale. L’elevato screen-to-body ratio è stato ottenuto eliminando il lettore di impronte digitali (spostato sul retro accanto alla fotocamera) e i pulsanti capacitivi, sostituiti da pulsanti on-screen configurabili. In base a quanto trapelato negli ultimi giorni, il Galaxy S8 e S8+ avranno rispettivamente uno schermo da 5,8 e 6,2 pollici, ma le dimensioni complessive dovrebbe essere simili a quelle dei Galaxy S7 e S7 edge, in quanto lo spessore delle cornici è stato ridotto al minimo.

Una fonte coreana afferma che Samsung produrrà circa 5 milioni di Galaxy S8/S8+ entro fine marzo e circa 8 milioni di unità entro fine aprile, una quantità ritenuta sufficiente per soddisfare la domanda iniziale. L’annuncio degli smartphone avverrà il 29 marzo a New York, mentre l’arrivo sul mercato è previsto per il 21 aprile. A differenza del passato, il lancio sarà globale, quindi anche gli utenti italiani non dovranno attendere a lungo.

In attesa dei test sul campo, nel database di Geekbench sono stati pubblicati i benchmark del Galaxy S8+ (model number SM-G955U) con processore Snapdragon 835. I punteggi sono 1.929 (single core) e 6.084 (multi core), i più alti raggiunti finora da uno smartphone Android. A titolo di confronto, il primo posto della classifica Geekbench è attualmente occupato dal Galaxy S7 con punteggi di 1.786 e 5.210, rispettivamente.