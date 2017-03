TIM, fedeltà è opportunità

Filippo Vendrame,

In un mercato nel quale spesso i mantra tra i consumatori è “cambiare spesso per spendere meno”, gli operatori hanno iniziato a premiare quanti rimangono fedeli alla propria scelta e sposano il brand accompagnandolo nella propria evoluzione. TIM in particolare ha sempre trattato con un occhio di riguardo i suoi clienti più fedeli offrendo a questi ultimi promozioni dedicate. Nella stessa direzione va oggi la nuova offerta “ADSL Promo Fidelity“, riservata a tutti i clienti con almeno 5 anni di fedeltà a TIM alle spalle. Chi rientrerà in questa categoria potrà quindi richiedere l’attivazione di “TIM Smart Casa” che offre connettività su rete ADSL sino a 20 Mega in download e sino 1 Mega in upload. Oltre all’accesso veloce alla rete, TIM Smart Casa offre anche la possibilità chiamare al telefono senza preoccupazioni perché include chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali (vedi tutti i dettagli).

La promozione include inoltre anche TIMvision, la piattaforma di Internet TV di TIM con oltre 10.000 titoli tra serie tv, cartoni, cinema e documentari sempre on demand. Il tutto è accessibile ad un costo pari a 29 euro ogni 4 settimane. Opzionalmente è possibile inserire anche il modem ADSL al costo di 2,50 euro per 48 rate, pagabile anche in un’unica soluzione a 120 euro. Sempre a titolo opzionale è possibile infine noleggiare il decoder TIMvision al costo di 2 euro ogni 2 settimane. L’offerta è valida fino al 26/03/2017, solo per i clienti TIM con linea fissa di sola fonia (o linea di fonia con ADSL a consumo) da almeno 5 anni.

Trattasi, dunque, di una promozione interessante poiché permette di avere un pacchetto completo di voce, dati e Internet TV ad un prezzo di particolare interesse. Ma i clienti TIM possono anche approfittare di altre opportunità.

TIM, infatti, non vende solo servizi di telefonia ma anche prodotti come smartphone, tablet, Smart TV e molto altro ancora. Nello specifico, l’operatore offre ai suoi clienti di rete fissa la possibilità di acquistare un TV Samsung da 28 pollici e lo smartphone LG K4 a condizioni estremamente agevolate. Pagando un piccolo prezzo al mese per 48 rate che sarà addebitato sul conto telefonico, i clienti dell’operatore potranno portarsi a casa i due device a prezzo speciale e con modalità di pagamento agevolate. Nello specifico, il TV Samsung costerà 4,99 euro per 48 rate, mentre lo smartphone LG K4 solo 0,99 euro per 48 rate (vedi tutti i dettagli).



Va ricordato inoltre come da pochi giorni TIM sia in partnership esclusiva con il brand B&O Play per portare sul mercato di casa nostra speaker e auricolari di qualità. Anche in questo caso è possibile accedervi con modalità di pagamento rateizzato che premia la fedeltà degli utenti attraverso opzioni di acquisto agevolate su dispositivi di sicuro interesse per quanti intendono arricchire la propria esperienza di fruizione multimediale.