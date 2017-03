TIM porta in Italia i prodotti B&O PLAY

Filippo Vendrame,

TIM punta a voler arricchire la gamma di servizi e prodotti di qualità per i suoi clienti. L’operatore e B&O PLAY, estensione di successo e in crescita dell’emblematico brand danese di prodotti audio di alta gamma Bang & Olufsen, hanno siglato un accordo esclusivo per la commercializzazione dei prodotti B&O PLAY per il mercato italiano. Grazie a questa partnership i clienti potranno acquistare nei negozi TIM gli headphone e speaker B&O PLAY più richiesti per ascoltare musica in mobilità oppure a casa, anche in modalità WiFi o Bluetooth.

L’intesa sottolinea l’importanza di sviluppare sinergie industriali tra le aziende che realizzano le più alte soluzioni tecnologiche nei rispettivi settori, al fine di assicurare offerte che soddisfino le aspettative di una clientela sempre più esigente. Con questa iniziativa TIM rafforza la diffusione di prodotti di eccellenza abilitanti i servizi d’intrattenimento e di connettività internet ultrabroadband, grazie alla propria infrastruttura di rete fissa e mobile, a sostegno delle soluzioni “quadruple play” promosse dall’azienda anche attraverso partnership esclusive, come questa realizzata con Bang & Olufsen, il brand icona danese, riconosciuto in tutto il mondo, che unisce l’eccellenza del suono al design unico.

Entro il mese di marzo, nei più prestigiosi punti vendita TIM, a partire dai 22 negozi di proprietà, saranno disponibili molti prodotti di ultima generazione B&O PLAY, tra cui gli auricolari ultraleggeri Beoplay H3 e i Beoplay H5 wireless per gli amanti della musica in movimento; le cuffie sottili e ultraleggere Form 2i e l’ultimo arrivo nella gamma wireless headphone, Beoplay H4 e il pluripremiato speaker Bluetooth portatile Beoplay A1.

L’ultima novità tra gli speaker multiroom il Beoplay M5 di B&O PLAY. Il prodotto che si caratterizza per il suono omnidirezionale “True360”, è rifinito in alluminio spazzolato, dotato di controllo touch e con rivestimento in tessuto misto lana della prestigiosa azienda tessile Kvadrat, sarà offerto a tutti i clienti TIM al prezzo di 9,99 Euro direttamente in bolletta per 48 rate, a conferma della centralità riservata ad essi nelle strategie aziendali.