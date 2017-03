Vodafone festeggia le donne con una doppia promo

Filippo Vendrame,

Vodafone è da sempre molto vicino alla sua clientela offrendo ricorrenti promozioni al sopraggiungere di nuove festività. Con l’avvicinarsi della ricorrenza dell’8 marzo e cioè della festa della donna, Vodafone ha deciso di lanciare non una promozione ma ben due. La prima consistente in un bonus di traffico dati da consumarsi durante il giorno della ricorrenza. Infatti, dalla mezzanotte di martedì 7 marzo e per le successive 24 ore, tutti i clienti Vodafone (privati, professionisti e aziende) avranno 4 Giga in regalo per navigare senza consumare quelli della propria offerta, utilizzando tutta la potenza della rete 4G Vodafone, che raggiunge oltre il 97% della popolazione in oltre 6.700 comuni, di cui 1.000 in 4G+.

L’iniziativa dell’8 marzo, che fa parte del programma “We CARE” per consolidare e valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti, è valida in Italia e si attiva automaticamente su smartphone, tablet e Internet key. Terminati i 4 Giga disponibili i clienti continueranno a navigare con la propria offerta, se prevede traffico dati. Il testimonial di Vodafone, il noto attore Patrick Dempsey è al centro della seconda iniziativa dell’operatore dedicata all’8 marzo. Tutte le clienti consumer donne di Vodafone Italia, possono partecipare al concorso per trascorrere una giornata sul set di uno spot di Vodafone e pranzare con il divo hollywoodiano.

Le clienti potranno iscriversi a partire da oggi e fino all’8 marzo all’interno di un sito internet dedciato all’iniziativa o nella sezione “8 Marzo” dell’app My Vodafone. Il 22 aprile 2017 verranno estratte le 10 fortunate che potranno così conoscere di persona l’ex Dottor Stranamore.