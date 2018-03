Fitbit Alta HR, fitness tracker per sportivi

Luca Colantuoni,

Fitbit ha annunciato un altro indossabile con cardiofrequenzimetro, dopo Charge 2, Blaze e Surge. L’aggiunta del sensore biometrico al nuovo Alta HR è l’unica differenza hardware rispetto al precedente Alta, ma ci sono anche novità software per la misurazione delle calorie bruciate e soprattutto una migliore rilevazione della qualità del sonno. È necessario tuttavia attendere la distribuzione dell’aggiornamento per l’app Fitbit, atteso per la prossima primavera.

Il Fitbit Alta HR è il fitness tracker più sottile al mondo con sensore per i battiti cardiaci. Dopo quasi un anno di lavoro con Texas Instruments, il produttore californiano è riuscito a ridurre le sue dimensioni in modo da integrarlo in un dispositivo più piccolo del 25% rispetto al Charge 2. La tecnologia PurePulse è stata ulteriormente migliorata e ora permette misurazioni continue più accurate sia durante l’attività fisica che durante le pause tra un esercizio e un altro. Anche il calcolo delle calorie bruciate è più preciso ed è stato aggiunto il monitoraggio delle fasi del sonno.

Sfruttando il cardiofrequenzimetro e l’accelerometro, il fitness tracker stima il tempo trascorso nelle diverse fasi del sonno (leggero, profondo e REM) per comprendere meglio la sua qualità. I dati vengono quindi utilizzati per suggerire all’utente come migliorare il sonno, tenendo conto anche dell’esercizio fisico, la dieta e il peso. Come altri indossabili Fitbit, il nuovo Alta HR riconosce automaticamente il tipo di sport, registra i parametri più utili e visualizza le notifiche per chiamate, messaggi e calendario, quando collegato allo smartphone.

Galleria di immagini: Fitbit Alta HR, immagini del fitness tracker

Il fitness tracker sarà disponibile all’inizio di aprile con cinturino di colore nero, grigio-blu, fucsia e rosso corallo. Il prezzo è 149,99 euro. Fitbit offre anche “edizioni speciali” con cinturino di colore nero-canna di fucile e rosa chiaro (tracker placcato in oro 22k) a 169,99 euro.