Skull Island su Google Maps per il film Kong

Cristiano Ghidotti,

Questa settimana arriverà nelle sale cinematografiche, anche in quelle italiane, la pellicola Kong: Skull Island, diretta dal regista Jordan Vogt-Roberts. Come si può intuire già dal nome, si tratta di un reboot per la saga di King Kong, ambientato nel 1973 su un’isola ancora inesplorata e scovata da una società segreta chiamata Monarch grazie alle prime tecnologie satellitari.

La trama vede una spedizione composta da reporter e soldati arrivare sul posto e poi essere attaccati da un gigantesco gorilla alto più di 30 metri e con un peso che supera le 10.000 tonnellate. Inizia così un asfida per la sopravvivenza, che vedrà coinvolto anche l’enorme primate, alle prese con creature rettiloidi chiamate Strisciateschi. Per celebrare il debutto del film, il gruppo di Mountain View (in collaborazione con Legendary Pictures e Warner Bros.) ha portato l’isola su Google Maps, al largo dell’oceano Pacifico, etichettandola come “sito archeologico”: basta un click per visitare virtualmente Skull Island. Questo il comunicato ufficiale di bigG, che fa riferimento al programma delle Guide Locali.

Un’isola ultraterrena e misteriosa, fino ad oggi ritenuta solamente un mito, è appena comparsa su Google Maps per celebrare la premiere di Kong: Skull Island e le Guide Locali hanno la possibilità di visitare in anteprima questo inesplorato mondo virtuale. In questa rara occasione potete anche scrivere le vostre recensioni di fantasia.

Non è la prima volta che Google inserisce un luogo di fantasia nelle proprie mappe per promuovere l’arrivo di una pellicola cinematografica. È già accaduto in passato con la Terra di Mezzo della trilogia Lo Hobbit e con Diagon Alley di Harry Potter.