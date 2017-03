LG G6, 40.000 ordini in quattro giorni

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG G6 è senza dubbio il migliore smartphone presentato al recente Mobile World Congress di Barcellona, dove ha ricevuto numerosi apprezzamenti dai visitatori e dalla stampa specializzata. Il produttore coreano ha comunicato che i pre-ordini hanno raggiunto quota 40.000 in quattro giorni. Il dispositivo sarà distribuito in Corea del Sud a partire dal 10 marzo. Gli utenti italiani dovranno attendere fino al mese di aprile.

LG ha avviato la fase dei pre-ordini il 2 marzo, quindi ci sono state in media 10.000 richieste al giorno. I tre operatori telefonici che hanno ricevuto le prenotazioni affermano che gli utenti sono molto interessati al nuovo smartphone. Ciò significa che, se il trend rimarrà invariato, il numero di unità consegnate potrebbe superare quello del precedente LG G5, le cui vendite non hanno avuto un grande successo. Il G6 non ha un design modulare e non permette di rimuovere la batteria, ma offre altre interessanti caratteristiche, tra cui la resistenza all’acqua (IP68), la doppia fotocamera posteriore e l’ampio display Full Vision da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2880×1440 pixel) e rapporto di aspetto 18:9.

Galleria di immagini: LG G6, immagini

Lo schermo, protetto dal Gorilla Glass 5, supporta le tecnologie Dolby Vision e HDR 10. La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Il modulo fotografico posteriore è composto da due fotocamere da 13 megapixel, una standard con apertura f/1.8 e una grandangolare (125 gradi) con apertura f/2.4. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 5 megapixel (100 gradi e apertura f/2.2).

Il modello che verrà commercializzato in Corea integra un chip audio Hi-Fi con Quad DAC, mentre quello destinato al mercato statunitense avrà la ricarica wireless. Purtroppo gli utenti europei non troveranno né l’uno né l’altro, una scelta di marketing piuttosto discutibile, considerato che il prezzo sarà lo stesso, ovvero 749,99 euro.