Mercato smartphone, più grande è meglio

Luca Colantuoni,

Dopo la stagnazione degli ultimi due anni, con una diminuzione delle vendite soprattutto nei mercati più ricchi, IDC prevede per il 2017 un aumento delle consegne del 4,2%, mentre per il 2018 è atteso un ulteriore incremento pari a 0,2 punti percentuali. Entro fine anno dovrebbero arrivare sul mercato circa 1,55 miliardi di smartphone. Il numero crescerà fino a 1,77 miliardi nel 2021, molti dei quali saranno phablet.

Come facilmente prevedibile, i mercati più dinamici sono quelli asiatici, in particolare la Cina, dove gli utenti hanno finora acquistato smartphone di fascia bassa offerti a prezzi irrisori. La società di analisi ha tuttavia rilevato un aumento delle vendite per modelli premium, in quanto i consumatori cercano funzionalità migliori. Nei mercati più maturi, invece, i phablet diventano sempre più popolari, nonostante prezzi più elevati. In base ai dati raccolti da IDC, le consegne di questo tipo di dispositivi sono aumentate del 49% in un anno.

Il numero totale di phablet consegnati nel 2021 raggiungerà le 680 milioni di unità con una crescita media del 9,2% tra il 2016 e il 2021. Nello stesso intervallo di tempo, le consegne degli smartphone aumenteranno solo dell’1,1%. Tutti i top di gamma che arriveranno sul mercato avranno uno schermo da 5,5 pollici o superiore. Il trend è stato confermato dai recenti annunci al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. I nuovi LG G6 e Sony XZ Premium hanno rispettivamente un display da 5,7 e 5,5 pollici. Anche i futuri Galaxy S8 e S8+ avranno schermi di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda i sistemi operativi non sono previste particolari novità. Android continuerà a dominare il mercato con 1,3 miliardi di smartphone consegnati nel 2017, molti dei quali saranno compatibili con la tecnologia Daydream di Google. Per Apple si prevedono 226 milioni di iPhone consegnati, un numero superiore a quello rilevato nel 2016. I fan dell’azienda di Cupertino attendono con impazienza l’arrivo dell’iPhone 8, un modello rivoluzionario con il quale Apple festeggerà il decimo anniversario.