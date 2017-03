Samsung Galaxy S8, prenotazioni dal 10 aprile

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona che l’evento Unpacked riservato allo smartphone avrà luogo a New York il prossimo 29 marzo. In base alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Corea, il Galaxy S8 verrà distribuito in tutto il mondo a partire dal 21 aprile, mentre le prenotazioni inizieranno il 10 aprile. Gli utenti italiani potranno quindi scegliere tra il top di gamma Samsung e il nuovo LG G6.

Come è noto, il produttore coreano ha deciso di posticipare il lancio del Galaxy S8 rispetto alla tradizionale “scadenza” annuale che coincide con la manifestazione spagnola. I motivi esatti di questa scelta non sono stati svelati, ma si presume che il flop del Galaxy Note 7 abbia sicuramente influito sulle tempistiche. Samsung ha dovuto individuare con esattezza le cause delle esplosioni e, allo stesso tempo, mettere in pratica misure idonee per evitare che simili problemi si verifichino con il Galaxy S8. Il nuovo design dello smartphone ha richiesto inoltre test approfonditi, non solo sulla batteria.

Le specifiche dei Galaxy S8 e S8+ sono ormai note, così come l’estetica degli smartphone, grazie alle numerose informazioni trapelate nelle scorse settimane. Entrambi hanno uno schermo Super AMOLED dual edge con risoluzione Quad HD+, angoli arrotondati e cornici molto sottili. Il lettore di impronte è stato spostato sul retro, accanto alla fotocamera, mentre i pulsati capacitivi sono stati sostituiti da pulsanti on-screen. Le uniche differenze sono la diagonale del display (5,8 e 6,2 pollici) e la capacità della batteria (3.250 e 3.750 mAh).

La dotazione hardware comprende processori Snapdragon 835 e Exynos 8895, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 8 megapixel, scanner dell’iride, batteria con ricarica wireless e porta USB Type-C. Per quanto riguarda il software si prevede Android 7.1 Nougat come sistema operativo e l’assistente personale Bixby, la cui attivazione può avvenire tramite il pulsante fisico dedicato. L’accessorio DeX consentirà di collegare lo smartphone a monitor o TV esterni e di utilizzare un’interfaccia desktop.